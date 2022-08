La Ferrari riparte dal Belgio piazzando entrambe le monoposto in cima alla classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere, con Carlos Sainz subito davanti a Charles Leclerc. A tenere banco in vista della gara di domenica è però la situazione legata alle penalità da scontare in griglia: oltre a quella già annunciata prevista per il monegasco, è arrivata anche l’ufficialità relativa a Max Verstappen, con i due contendenti al titolo che dunque saranno chiamati ad impostare una prestazione tutta in rimonta.

Spa Francorchamps ha accolto nella sua veste rinnovata il Mondiale di Formula 1, respingendo (per ora) al mittente le voci che vorrebbero la pista belga fuori dal calendario a partire dal prossimo anno. In attesa del pienone previsto per la gara, un’ottima cornice di pubblico ha visto svettare la Ferrari di Carlos Sainz nelle FP1 in Belgio, in una sessione condizionata dall’esposizione della bandiera rossa (per un guaio occorso alla Haas di Magnussen) e dalla pioggia nel finale. Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo in 1:46.538, precedendo per soli 69 millesimi la vettura gemella di Charles Leclerc. In terza piazza la Red Bull di Max Verstappen a 0″217 dalla vetta, con i due contendenti al titolo che domenica daranno vita ad un’inedita sfida partendo dalle retrovie.

SITUAZIONE PENALITA’: NON SOLO LECLERC E VERSTAPPEN DAL FONDO

Oltre alla già annunciata penalità prevista per il ferrarista, proprio durante le FP1 sono arrivate le comunicazioni della FIA relative agli altri piloti che saranno costretti a partire dal fondo. Tra di essi, oltre a Max Verstappen, troviamo (per il momento…) Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher, a conferma di quanto già atteso alla vigilia su un tracciato particolarmente adatto per i sorpassi e alla vigilia di un trittico di gare assai impegnativo. Per quanto riguarda Leclerc, sulla vettura numero 16 per il momento sono arrivate le prime 15 posizioni di penalità per la sostituzione di MGU-K e batteria. Una situazione che promette di riservare ulteriori sorprese e presentare una ghiotta opportunità da un lato per Sainz e Perez, ma anche per entrambi i piloti Mercedes.

Proprio George Russell ha chiuso la prima sessione con il quarto tempo assoluto, mettendosi alle spalle Stroll, Albon e il neo-silurato Ricciardo. A proposito del futuro del pilota australiano, Gunther Steiner ai microfoni di Sky Sport Italia non ha escluso a priori la possibilità di prendere in considerazione anche la sua candidatura per affiancare Kevin Magnussen al volante della Haas il prossimo anno. Lo stesso pilota danese è stato, a suo modo, involontario protagonista della sessione a causa del guasto che lo ha costretto a parcheggiare in uscita dalla Source, provocando un’interruzione protrattasi per circa 15′. Una volta tornate in pista le vetture per sfruttare i minuti conclusivi, la pioggia ha fatto capolino nel settore centrale della pista, rendendo vano qualsiasi tentativo di miglioramento.

DEBUTTO PER LAWSON

Da segnalare, infine, il debutto in una sessione ufficiale del giovane Liam Lawson, il quale ha preso momentaneamente il posto di Pierre Gasly al volante dell’Alpha Tauri, chiudendo con il 19° tempo. Il prossimo appuntamento è ora previsto per le 17:00 italiane, quando scatterà la seconda sessione di libere sul circuito di Spa Francorchamps.

Marco Privitera