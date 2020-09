In una gara molto combattuta sul circuito del Mugello vince Frederik Vesti in volata su Hughes con cui ha lottato fino alla bandiera a scacchi e a completare il podio un Pourchaire abbastanza conservatore.

Ottimo lo start del poleman Lirim Zendeli che gli permette di tenere la testa e allungare nei primi giri, ma un agguerrito Hughes controlla a distanza il portacolori Trident. Vesti segue recuperando passo passo sul duo di testa che si scambiava posizione ad ogni passaggio.

Il duello porta il portacolori HWA a superare Zendeli, mentre al quindicesimo passaggio Vesti si avvicina al tedesco in calo e lo sorpassa per puntare alla prima posizione.

Al diciassettesimo giro sfera l’attacco sull’inglese che si difende bene ma a due giri dal termine deve arrendersi al sorpasso definitivo dell’alfiere della Prema.

Hughes conclude cosi secondo davanti ad un ottimo Theo Pourchaire, autore di un’altra prova estremamente convincente, che lo ha visto impegnato in una grande rimonta. Il francese della ART Gran Prix accorcia la distanza dalla coppia del team Prema composta da Oscar Piastri e Logan Sargeant che guidano ora la classifica di campionato a 160 punti.

Scattato sedicesimo, Piastri ha rimontato bene, ma non riesce nell’intento di arrivare decimo per poter partire in pole in gara 1. Il capoclassifica scavalca Matteo Nannini, Alex Peroni, Dennis Hauger, da cui ha anche ricevuto una sportellata, Richard Verschoor e Jack Doohan, fermandosi all’undicesima posizione.

Per Sargeant una gara in chiaroscuro, scavalcato al secondo giro da Pourchaire, arriva sesto e mantiene la terza posizione in classifica generale. Il pilota americano scatterà dalla quinta posizione in gara 2. In settima posizione Alex Smolyar protagonista di una grande lotta con il suo compagno Fernandez e Beckmann.

Il tedesco portacolori Trident , che ormai è fuori dalla lotta al titolo, giunge ottavo al traguardo, seguito da Fernandez e Liam Lawson, decimo e quindi in pole per la corsa di domani.

Matteo Nannini ha chiuso sedicesimo, precedendo la Trident di Olli Caldwell e Federico Malvestiti, mentre Alessio Deledda ha chiuso venticinquesimo.

Appuntamento ora all’ultima gara di questa stagione del campionato FIA F3, ore 10.30 grande spettacolo sul circuito del Mugello per incoronare il campione di categoria di questa stagione 2020.

Ordine di arrivo di Gara 1

1 – Frederik Vesti – Prema – 21 giri

2 – Jake Hughes – HWA Racelab – 0″3

3 – Theo Pourchaire – ART – 2″3

4 – Lirim Zendeli – Trident – 4″7

5 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 7″8

6 – Logan Sargeant – Prema – 8″5

7 – Alex Smolyar – ART – 10″5

8 – David Beckmann – Trident – 11″0

9 – Sebastian Fernandez – ART – 11″5

10 – Liam Lawson – Hitech – 12″4

11 – Oscar Piastri – Prema – 13″4

12 – Richard Verschoor – MP Motorsport – 15″3

13 – Jack Doohan – HWA Racelab – 19″4

14 – Dennis Hauger – Hitech – 25″8

15 – David Schumacher – Carlin – 26″3

16 – Matteo Nannini – Jenzer – 26″8

17 – Olii Caldwell – Trident – 26″9

18 – Federico Malvestiti – Jenzer – 32″6

19 – Calan Williams – Jenzer – 33″9

20 – Alex Peroni – Campos – 35″4

21 – Lukas Dunner – MP Motorsport – 35″5

22 – Sophia Floersch – Campos – 39″5

23 – Cameron Das – Carlin – 40″7

24 – Clement Novalak – Carlin – 48″0

25 – Alessio Deledda – Campos – 50″0

‍26 – Roman Stanek – Charouz – 1 giro

27 – Mikhael Belov – Charouz – 1 giro

FIA F3 | MUGELLO, QUALIFICHE: ZENDELI CONQUISTA L’ULTIMA POLE DEL 2020

Anna Mangione