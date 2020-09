E’ il tedesco della Trident Lirim Zendeli a conquistare l’ultima pole position della stagione 2020, mentre Sargeant partirà dalla terza fila in quinta posizione per la penalità inflitta al portacolori della Prema a Monza.

Le qualifiche di oggi al Mugello vedono poi molti cambiamenti a causa delle penalizzazioni dello scorso weekend di gara sul circuito lombardo. Tutto questo complicherà i giochi in questo ultimo weekend della FIA F3. Il leader del campionato Piastri non è riuscito a fare meglio dell’undicesimo crono in 1’35’’699 e complice le cinque posizioni di penalità domani, partirà solamente dalla sedicesima casella e sarà costretto ad una rimonta furiosa per recuperare su Sargeant.

L’ultima sessione di qualifiche della stagione 2020 della Formula 3 è stata decisamente combattuta. A mettersi in risalto subito Lirim Zendeli che è stato assolutamente perfetto sul circuito del Mugello. A seguire Logan Sargeant distante solo 4 centesimi, ma l’americano domani dovrà scattare dalla quinta casella. Sarà quindi Jake Hughes a partire in seconda posizione, mentre la seconda fila è composta da Vesti e Fittipaldi, piloti che già conoscono la pista.

Al fianco di Sargeant partirà Sebastian Fernandez. Theo Pourchaire, terzo in classifica piloti, non è riuscito a fare meglio del settimo tempo con un 1’35’’631. Nella seconda metà della top ten David Beckmann ancora matematicamente nei giochi, si piazza in ottava posizione con tre decimi di ritardo dal compagno di team. In quinta fila invece chiudono la top 10 Hauger e Smolyar.

Appuntamento a domani per una spettacolare gara 1 alle ore 10.25 in cui i driver della FIA F3 di sicuro lotteranno fino alla bandiera a scacchi.

Ecco di seguito l’ordine di arrivo delle qualifiche:

1 – Lirim Zendeli – Trident – 1’35″328

2 – Jake Hughes – HWA Racelab – 1’35″362

3 – Frederik Vesti – Prema – 1’35″548

4 – Enzo Fittipaldi – HWA Racelab – 1’35″561

5 – Logan Sargeant – Prema – 1’35″362**

6 – Sebastian Fernandez – ART – 1’35″594

7 – Theo Pourchaire – ART – 1’35″631

8 – David Beckmann – Trident – 1’35″646

9 – Dennis Hauger – Hitech – 1’35″682

10 – Alex Smolyar – ART – 1’35″693

Anna Mangione