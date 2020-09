Oscar Piastri è il nuovo campione 2020 di FIA F3 , grazie al settimo posto ottenuto nell’ultimissima gara di campionato al Mugello. Un misto di emozioni per i tre contendenti al titolo, in uno dei campionati più combattuti.

Infatti Logan Sargeant esce subito di scena e si ritira a causa di un incidente con Zendeli e Fernandez: l’americano è fuori dalla lotta per il titolo. Quindi una lotta sul filo del rasoio tra Pourchaire e Piastri tra giri veloci e posizioni guadagnate: i due danno tutto ciò che hanno, ma alla fine la sorte premia l’australiano del vivaio Renault.

Un Theo Pourchaire che perde il campionato a testa alta, dopo aver fatto un super campionato da rookie e aver battuto ogni record, anche grazie alla sua giovanissima età e ai successi colti in questa sua stagione.

Gara

Lawson scatta davanti a tutti, seguito da Fernandez. Primo disastro con Logan Sargeant, uno dei 3 contendenti al titolo che esce subito di scena, insieme a Zendeli: l’americano si ritira e adesso i giochi per il campionato sono fra Pourchaire e Piastri. La Safety Car entra in pista con Lawson al comando con Alex Smolyar secondo e Beckamnn terzo.

Settimo Piastri, davanti a Pourchaire, mentre la SC entra ai box. Bandiera verde, con subito la lotta fra il secondo ed il terzo, mentre Pourchaire attacca e esale in sesta piazza, mentre Piastri scende al nono posto.

Lawson fa il giro veloce. Nervi tesissimi nei box Prema e ART GP. Beckmann sale secondo, mentre Vesti supera Piastri, il quale è adesso decimo. Vesti fa segnare il giro veloce, intanto Fernandez sale terzo, dopo il sorpasso su Smolyar.

Fittipaldi e Pourchaire superano Smolyar, poco dopo Pourchaire supera anche Fittipaldi. Vesti attacca Smolyar, mentre Pourchaire sale terzo, dopo il sorpasso su Fernandez. Piastri sale nono.

Ultime fasi di gara con Vesti che prima supera Piastri e poi Smolyar. Piastri attacca Vesti, intanto là davanti Pourchaire sale in terza piazza. Al transalpino basta ottenere il giro veloce per essere campione, ma purtroppo non lo fa. Lawson passa per primo sul traguardo, davanti a Beckmann e Pourchaire.

Piastri passa settimo sul traguardo ed è campione su Pourchaire e Sargeant! Gara griglia per i nostri portacolori con Matteo Nannini 15°, davanti a Federico Malvestiti ventiduesimo e Alessio Deledda ventiseiesimo.

POS Number / Driver and Team LAPS TIME GAP INT. KPH BEST LAP 1 5 L. Lawson Hitech Grand Prix 21 36:30.379 – – 181.097 1:38.084 5 2 11 D. Beckmann Trident 21 36:38.185 7.806 7.806 180.454 1:38.038 8 3 7 T. Pourchaire ART Grand Prix 21 36:39.572 9.193 1.387 180.341 1:37.993 11 4 14 E. Fittipaldi HWA RACELAB 21 36:40.778 10.399 1.206 180.242 1:38.154 7 5 17 R. Verschoor MP Motorsport 21 36:41.361 10.982 0.583 180.194 1:38.260 7 6 15 J. Hughes HWA RACELAB 21 36:42.815 12.436 1.454 180.075 1:38.417 8 7 1 O. Piastri PREMA Racing 21 36:43.900 13.521 1.085 179.986 1:38.306 17 8 9 S. Fernández ART Grand Prix 21 36:43.943 13.564 0.043 179.983 1:38.179 9 9 2 F. Vesti PREMA Racing 21 36:45.359 14.980 1.416 179.867 1:37.879 7 10 8 A. Smolyar ART Grand Prix 21 36:49.779 19.400 4.420 179.508 1:38.398 6 11 16 J. Doohan HWA RACELAB 21 36:51.063 20.684 1.284 179.403 1:38.651 7 12 6 D. Hauger Hitech Grand Prix 21 36:52.091 21.712 1.028 179.320 1:38.530 7 13 29 A. Peroni Campos Racing 21 36:52.614 22.235 0.523 179.278 1:38.635 7 14 26 C. Novalak Carlin Buzz Racing 21 36:53.164 22.785 0.550 179.233 1:38.747 7 15 22 M. Nannini Jenzer Motorsport 21 36:53.635 23.256 0.471 179.195 1:38.640 8 16 12 O. Caldwell Trident 21 36:53.822 23.443 0.187 179.180 1:38.667 7 17 19 L. Dunner MP Motorsport 21 36:56.512 26.133 2.690 178.962 1:38.728 7 18 23 R. Stanek Charouz Racing System 21 36:59.455 29.076 2.943 178.725 1:38.978 8 19 27 D. Schumacher Carlin Buzz Racing 21 37:01.220 30.841 1.765 178.583 1:38.418 7 20 18 B. Viscaal MP Motorsport 21 37:01.309 30.930 0.089 178.576 1:38.979 9 21 20 C. Williams Jenzer Motorsport 21 37:02.589 32.210 1.280 178.473 1:38.947 8 22 21 F. Malvestiti Jenzer Motorsport 21 37:04.695 34.316 2.106 178.304 1:38.622 7 23 25 M. Belov Charouz Racing System 21 37:05.182 34.803 0.487 178.265 1:39.020 9 24 31 S. Floersch Campos Racing 21 37:05.663 35.284 0.481 178.226 1:39.056 9 25 28 C. Das Carlin Buzz Racing 21 37:08.113 37.734 2.450 178.031 1:39.050 9 26 30 A. Deledda Campos Racing 21 37:25.863 55.484 17.750 176.623 1:39.248 8

Giulia Scalerandi