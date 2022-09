Dopo una serie di varie verifiche e tante sanzioni, Victor Martins è stato incoronato campione della FIA F3 2022. Zane Maloney, contendente al titolo, ha concluso al primo posto una prova che si è conclusa anticipatamente in seguito ad una bandiera rossa.

Seconda piazza per Ollie Bearman, terza per Jak Crawford dopo una sfida che ha visto ben due Safety Car ed una sospensione che ha posto la fine alla stagione. Martins ha chiuso con 139 punti all’attivo, abile a precedere Maloney (134) Bearman (132), Isack Hadjar (123) e Stanek (117)

🏆 CHAMPION 🏆 Victor Martins is the 2022 FIA Formula 3 champion!#F3 pic.twitter.com/8574allYJu — Formula 3 (@FIAFormula3) September 11, 2022

TRISTEZZA PER GLI ALTRI DOPO IL VERDETTO

A festeggiare, dopo la fine della prova, è stato Martins, francese di Alpine che ha sfruttato la sua esperienza contro Bearman, Maloney e Hadjar. La gara è stata molto spettacolare, Maloney, Bearman e Martins non si sono risparmiati nella seconda sfida del fine settimana.

Il transalpino è scivolato quarto in classifica, consapevole di poter amministrare la situazione vista la negativa qualifica di venerdì di Isack Hadjar. Quest’ultimo non riuscirà a tornare nel gruppo di testa durante i 15 passaggi disputati con Maloney che ha tentato a più riprese un allungo su un velocissimo Bearman.

La direzione gara ha inflitto molte sanzioni nella fase conclusiva della prova, ‘bloccata’ dopo un contatto con le barriere all’uscita di ‘Lesmo 2’ da parte di Kush Maini e Brad Benavides. L’intervento è stato complesso, la riparazione delle protezioni ha costretto gli organizzatori a non completare la corsa in regime di green flag.

La mattinata brianzola ha riservato tante emozioni nonostante una mediocre prestazione da parte degli italiani. Segnaliamo infatti il 16mo posto di Francesco Pizzi, il 18mo di Federico Malvestiti ed il 22mo di Enzo Trulli, in difficoltà al via alla ‘Variante della Roggia’.

Vedremo ora cosa presenterà il futuro per le stelle del campionato 2022 che hanno tutte le carte in regola per ambire ad un sedile in FIA F2. Il condizionale resta in ogni caso d’obbligo, come sappiamo sono infinite le variabili nel cammino che porta alla massima formula.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: FIA F3 | MONZA, SPRINT RACE: COLAPINTO DI UN SOFFIO SU BEARMAN, IL TITOLO SI DECIDE DOMANI