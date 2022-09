Franco Colapinto è il vincitore dell’ultima Sprint Race dell’anno di FIA F3. Una gara ricca di azione in quel di Monza, che però non ha decretato ancora il campione 2022 della serie. Condizionata anche da una safety car, la corsa si è accorciata di fatto a 10 giri, in cui i piloti non si sono di certo risparmiati.

TANTI COLPI DI SCENA

Subito grande battaglia in partenza in mezzo al gruppo con Leclerc e Martins ai ferri corti e con il pilota ART Grand Prix che finisce nella sabbia prima di riprendere la pista. Altro colpo di scena al secondo giro con Smolyar che si gira alla Roggia, con il pilota che però riesce a ripartire.

La corsa è stata poi neutralizzata da una Safety car al quarto passaggio per un errore di Zak O’Sullivan alla prima variante, con il pilota che finito contro le barriere.

Ripresa al nono giro, la gara si è accorciata a soli 10 giri da percorrere. Di fatto tutto si è giocato in queste poche tornate, con Hadjar che in un contatto ha rotto l’ala anteriore ed è stato costretto a rientrare ai box, rovinando così la sua corsa.

Al comando è rimasto Colapinto davanti a Collet ed Edgar, ma a 5 giri dalla fine Bearman si è portato in zona podio un sorpasso spettacolare infilando due avversari alla prima staccata. Nel finale il britannico si è staccato dagli inseguitori, andando a riprendere Colapinto. Niente da fare però per il pilota Prema che all’esterno della Parabolica ha provato un attacco all’ultimo giro, ma l’argentino è riuscito a difendersi tagliando il traguardo per primo.

TUTTO ANCORA IN GIOCO

Podio dunque completato da Bearman e Collet, davanti a Maloney ed Edgar a completere la top 5. Ottima gara di Saucy, che è riuscito a chiudere in sesta posizione partendo dalla quindicesima casella. Alle sue spalle invece Crawford e Leclerc, davanti a Marti e Martins a chiudere così i primi dieci classificati.

Per quanto riguarda la situazione in campionato tutto si decide domani. La classifica piloti è infatti molto corta, con Martins al comando che allunga di un punto su Hadjar (127 punti contro 121). Matematicamente in gioco ancora sei piloti, tra cui Bearman che con il risultato odierno conquista la terza posizione in campionato con 114 punti. A seguire Maloney e Stanek a quota 109, con Leclerc sesto con 104 punti.

Chi sarà il prossimo campione di FIA F3? Lo scopriremo domani.

Carlo Luciani

