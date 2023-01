Il mercato piloti del campionato FIA F3 prosegue senza sosta: dopo il rinnovo di Franco Colapinto e l’entrata in Williams Academy, a Grove mettono sotto la propria ala protettiva anche Oliver Gray, giovane vice-campione di British F4, che debutterà con Carlin. Tra i recenti annunci, segnaliamo anche Seb Montoya, che ha rivelato i propri piani per il 2023.

PRIMA INTERA STAGIONE PER MONTOYA JUNIOR CON HITECH GP

Partiamo proprio da quest’ultimo: per Seb Montoya sarà la prima intera stagione in FIA F3, dopo l’apparizione nel 2022 a Zandvoort con il team Campos (dove ha ottenuto due ottavi posti nelle due manche). Un’annata che non lo ha visto sempre brillare: in Formula Regional il colombiano, neo pilota del Red Bull Junior Team, non è andato oltre il tredicesimo posto in classifica. Montoya ha dichiarato: “Lavoreremo tutti insieme per una grande stagione e in modo da combattere costantemente davanti. Voglio ringraziare la mia famiglia e tutti coloro che sono coinvolti. Cominciamo con questa stagione e diamo il meglio!”

Sebastian condividerà il box il nostro Gabriele Minì. La scuderia ha ancora un sedile libero.

OLLIE GRAY DEBUTTA CON CARLIN

Il neo pilota di Williams Academy Ollie Gray esordirà quest’anno in FIA F3, dopo aver conquistato il titolo di vice-campione di British F4 nel 2022, grazie a sedici podi, due vittorie ed altrettanti giri veloci. Una carriera incredibile, quella del 17enne inglese, sin dai tempi del karting, con il titolo in IAME X30 Junior nel campionato britannico 2019, oltre al successo in Motorsport UK Kartmasters. Debutto in monoposto nel 2021, con un settimo posto finale in F4 nazionale (due vittorie ed altrettante pole position) con apparizioni nella F4 italiana. Gray ha dichiarato: “Sono molto entusiasta di correre in F3. Sono in debito con Williams e Carlin per aver creduto in me. Sarà il primo di due anni in F3, quindi l’obbiettivo è quello di imparare la vettura, le piste e le gomme.”

LE ALTRE LINE UP

L’ultimo ingaggio in ordine cronologico è quello di Hugh Barter, che vestirà i colori del team Campos. Il driver lo scorso anno ha corso sia in F4 spagnola, che nella serie francese. Nel 2023 sarà al fianco di Christian Mansell.

Jonny Edgar tornerà nella serie con i colori del team MP Motorsport, che completa la propria line up con Mari Boya e Colapinto. Infine Rafael Villagomez rinnova con Van Amersfoort Racing, accanto a Tommy Smith e Caio Collet per il 2023.

Ancora nessun pilota per Jenzer Motorsport e PHM Racing by Charouz: rimangono nove sedili ancora da occupare nel campionato 2023 di FIA F3. I primi test della serie saranno in programma dal 14 al 16 febbraio in Bahrain.

Giulia Scalerandi

