“Williams Racing è felice di dare il benvenuto a Franco Colapinto nell’Academy del team”. E’ questo l’incipit del comunicato diramato poco fa dalla casa di Grove, che si arricchisce del talento argentino. Non è però l’unico annuncio che ha fatto la casa britannica, poiché il driver sudamericano sarà di nuovo al via del FIA F3: nel 2023 vestirà infatti i colori del team MP Motorsport.

SI PUNTA ALLA VITTORIA DOPO UN ANNO DI APPRENDISTATO IN F3

Classe 2003, non è sicuramente passato inosservato: fin dal suo esordio in F3, Franco Colapinto ha dimostrato tutto il suo talento grazie alla pole in Bahrain nella prima qualifica dell’anno nel 2022 con il team Van Amersfoort. Quindi il successo nella Sprint Race di Imola, i podi in Austria, Ungheria, Olanda ed un altra vittoria nella Sprint Race a Monza. Ha chiuso la stagione al nono posto: un’annata semplicemente impressionante.

Con una prima stagione così, è lecito pensare che il 19enne quest’anno abbia solo un obiettivo in testa: quello di portarsi a casa il titolo e dimostrare di meritarsi un posto in Williams. Un talento che distingue Franco fin dal karting: è stato campione argentino Senior e Junior OK rispettivamente nel 2017 e 2018, quindi il successo in F4 spagnola l’anno dopo.

Nella ricetta che rende il giovane neo pilota della Williams Academy incredibilmente bravo, però c’è anche tanta esperienza che arriva anche dalle ruote coperte, grazie alle partecipazione alla 24 h di Le Mans e alla 24 h di Spa. Ricordiamo inoltre, che fu Rookie dell’anno in Asian Le Mans Series 2021. Con Williams, il lavoro di Colapinto sarà maggiore sia fuori che all’interno della pista, con il simulatore e lo sviluppo della vettura.

LE PAROLE DI FRANCO

“E’ davvero un onore correre per Williams Racing nei panni di pilota dell’Academy. Sono uno dei team con maggior successo nella storia della F1 e non vedo l’ora di percorrere le orme del mio connazionale Carlos Reutemann”.

“E’ una opportunità incredibile per cui sarò grato per sempre. Grazie a Williams per la fiducia. Sono felice di annunciare che sarò di nuovo in F3 con il team MP Motorsport. Mi sono divertito molto in Eurocup e F. Regional e abbiamo ottenuto bei risultati”.

“L’obiettivo questa volta è arrivare ancora più in alto. Il mio primo anno in F3 è servito ad imparare. Sono davvero grato a chi ha reso possibile tutto questo. Bullet Sports Management, YPF, ROFGO Racing e naturalmente la mia amata Argentina. Grazie per il sostegno. Non vedo l’ora di iniziare”.

Giulia Scalerandi

