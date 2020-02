Jenzer Motorsport annuncia l’approdo di Matteo Nannini in F3. Il giovane pilota italiano affiancherà Calan Williams nelle fila del team svizzero.

Secondo quantro riporta il comunicato ufficiale, Matteo Nannini prenderà parte quest’anno a tutto il FIA F3 Championship con il team Jenzer Motorsport, proseguendo così la propria ascesa nel mondo del motorsport e disputando la sua seconda stagione in monoposto.

Dopo aver mosso i primi passi con i kart, il forlivese lo scorso anno ha debuttato brillantemente nelle ruote scoperte, conquistando il titolo della Formula 4 UAE con sette vittorie, sedici podi e sei pole.

Nannini ha quindi esordito nel Formula Regional European Championship, dimostrando un inserimento agevole nella top-10, conquistando il miglior piazzamento con un sesto posto a Imola, sulla sua pista di casa.

In seguito il sedicenne ha proseguito il proprio percorso, con anche un’apparizione nella Formula Renault Eurocup in occasione dell’ultimo round che si è disputato sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi: per lui un quinto posto finale, dopo avere positivamente impressionato nelle qualifiche con il terzo miglior tempo.

Il 2019 è stata pertanto una stagione straordinaria, coronata dal fatto di essere stato l’unico italiano premiato all’annuale cerimonia del FIA Prize Giving che si è svolta a Parigi.

Matteo Nannini ha commentato così: “Sono elettrizzato. Non vedo l’ora di fare il mio debutto nel FIA Formula 3 Championship. Con il Jenzer Motorsport ho preso parte a un test pre-stagionale e sono felice di potere proseguire il mio impegno con un team del genere. So perfettamente che il livello della serie è molto alto. Inoltre, la maggior parte dei tracciati su cui andremo a correre rappresentano per me una novità. Ma posso dire di essere convinto fin da adesso di poter fare bene”.

Facendo riferimento all’accordo con il pilota italiano, Andreas Jenzer ha così commentato: “Il lavoro svolto con Matteo nei test ci ha mostrato il suo grande potenziale. Siamo molto orgogliosi di averlo assieme a noi quest’anno nel FIA Formula 3 Championship e ci aspettiamo grandi cose da questa stagione”.

Il calendario del FIA Formula 3 Championship si articolerà su nove appuntamenti, per un totale di 18 gare. La stagione prenderà il via nel weekend del 20, 21 e 22 marzo in Bahrain, prima di correre a Zandvoort (Paesi Bassi), Barcellona (Spagna), Red Bull Ring (Austria), Silverstone (Gran Bretagna), Hungaroring (Ungheria), Spa-Francorchamps (Belgio), Monza (Italia) e sul circuito di Sochi (Russia) per il “gran finale”.

Beatrice Zamuner