Max Fewtrell sarà il portacolori del team Hitech GP nella stagione 2020: il giovane britannico è infatti il primo pilota annunciato dalla squadra inglese per il campionato FIA F3. Il ventenne ha avuto una buona stagione di esordio nella categoria cadetta come portacolori del team francese ART Grand Prix, cogliendo un decimo posto nella classifica generale con 57 punti guadagnati grazie a due podi, arrivando secondo in Gara 1 sia a Spielberg che Budapest.

Il primo approccio con il team HItech GP per Max Fewtrell è stato nel corso dei test post-stagionali di Valencia, prima di prendere parte alla tappa di Macao sempre in F3, dove ha concluso in diciottesima posizione.

“Sono pronto per questa prossima sfida nel campionato FIA Formula 3 con Hitech GP e sono grato per questa opportunità” – ha dichiarato il giovane britannico – “L’anno scorso ho imparato molto in Formula 3 e mirerò a mettere tutto in pratica con risultati eccellenti nel 2020. È davvero bello essere di nuovo al via con una squadra britannica. L’ultima volta che ho guidato per una squadra britannica ho vinto un titolo, quindi cercheremo di riproporre questa accoppiata di successo!”

Max Fewtrell fa parte della Renault Sport Academy da già tre stagioni, si è unito a loro dopo la vittoria del British F4 Championship nel 2016. Il giovane talento ha poi vinto il titolo di Formula Renault Eurocup nel 2018, prima del suo passaggio in F3: “È molto positivo far parte della Renault Sport Academy per la quarta stagione e non vedo l’ora di utilizzare il loro supporto e la loro esperienza nel corso dell’anno.”

La Hitech GP è vice-campione del 2019 nel campionato a squadre, grazie ai successi di Jüri Vips e Leonardo Pulcini. Fewtrell si pone come un ottimo acquisto per poter seguire le loro orme e puntare stavolta alla vittoria del campionato.