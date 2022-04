Federico Malvestiti ritorna in FIA F3 per il resto della stagione con il team Jenzer Motorsport. Il nostro portacolori torna a legarsi al team svizzero dopo l’ottimo lavoro svolto nei test.

Alla vigilia del GP di Imola saranno dunque due gli italiani a scendere in pista: insieme a Federico Malvestiti ci sarà infatti anche Enzo Trulli, alfiere del Team Carlin. Ritorno alle origini per Malvestiti, dopo aver militato nell’ultimo anno in GT.

La collaborazione tra Jenzer Motorsport e Malvestiti risale infatti già alle stagioni 2017 e 2018, anni in cui il nostro Federico correva in F4 proprio con il team svizzero, prima di approdare in Formula Renault la stagione successiva. Quindi il test a Silverstone che lo ha portato ad esordire in F3 in questo campionato.

LE PAROLE DI MALVESTITI

“Sono molto contento di tornare nel team in una categoria così prestigiosa. Dopo l’approdo in GT per un anno e mezzo, sono felice di tornare alle formule. Ringrazio il team per avermi dato questa opportunità che non mi aspettavo per questa stagione. Farò del mio meglio per lavorare bene con il team e raggiungere bei risultati”.

LE PAROLE DI ANDREAS JENZER

“Diamo il benvenuto a Federico. E’ molto stimolante riaverlo nel team. Ovviamente non era stato pianificato. Guardiamo avanti e lavoreremo duro insieme per tirare fuori il meglio da questa seconda possibilità”.

Appuntamento venerdì con le prove libere della FIA F3 dalle 9.55, quindi le qualifiche alle ore 15. Sabato la Sprint Race dalle ore 10.35 e domenica la Feature Race dalle 8.50.

Giulia Scalerandi

