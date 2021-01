Il mercato piloti della FIA F3 è in fermento con il susseguirsi di annunci negli ultimi giorni: il più recente in ordine di tempo quello che riguarda Frederik Vesti. Per l’ex pilota Prema non solo il passaggio nel team ART GP nella stagione 2021, ma anche l’entrata nell’Academy Mercedes. Un comunicato che va ad aggiungersi alla conferma di Alexander Smolyar, sempre nel team ART e il passaggio di Roman Stanek in Hitech GP.

VESTI DIVENTA PARTE DELL’ACADEMY MERCEDES E RESTA IN FIA F3

Confermate le voci filtrate nei giorni scorsi: Frederick Vesti entra a far parte del Junior Team Mercedes e correrà la stagione 2021 della FIA F3 con il team ART GP. Anche la squadra di Stoccarda avrà così la sua punta di diamante nelle categorie propedeutiche, come già succede per tutti i top team presenti in Formula 1. Per il pilota danese sarà la seconda stagione nella serie, dopo aver concluso al quarto posto assoluto il suo anno da rookie.

Felice della sua nuova esperienza Vesti, che ha commentato così a caldo il suo prossimo trasferimento: “Sono felice per questo cambiemento che mi darà l’opportunità di migliorare come pilota e lavorare in un nuovo ambiente”, ha detto l’ex Prema. “Sono convinto che questo sia un ulteriore step verso il mio obiettivo: la Formula 1. La sinergia tra me, ART e Mercedes è un qualcosa di veramente entusiasmante per me!”

🚨Announcement🚨

I am delighted to announce together with @MercedesAMGF1 that I am officially becoming Mercedes Junior Driver. It is a huge milestone in my career and it is something I have worked VERY intense for over a long period of time. Let’s get to work!💪🏼 pic.twitter.com/HytdyiFIEW — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) January 19, 2021

SMOLYAR RINNOVA CON ART

Quello riguardante Vesti non è stato l’unico annuncio di giornata per la scuderia transalpina. Alex Smolyar, dopo un anno da debuttante fatto di alti e bassi, è pronto a cimentarsi per la seconda stagione consecutiva con il team ART GP. Undicesimo posto assoluto e un podio all’attivo nel suo primo anno di Formula 3. “Sono grato di poter continuare a lavorare con un team di riferimento qual è ART. Questo è uno dei team più forti della griglia quindi avremo la chance di competere per molti buoni risultati. Quest’anno voglio vincere, non posso avere obiettivi diversi con questa squadra”, ha dichiarato il russo.

HITECH COMPLETA LA LINEUP CON STANEK

Va a completare la lineup il team Hitech GP, dopo aver ingaggiato due piloti Junior Red Bull nei giorni scorsi. Il terzo elemento del roster 2021 sarà Roman Stanek. Ancora sedicenne, ha già avuto modo di esprimersi in Formula 3 per una stagione intera, tra le file del team Charouz. Stanek ha così dichiarato: “Non vedo l’ora di lavorare con un nuovo team. Sono davvero grato a Hitech per avermi concesso quest’opportunità”.

Samuele Fassino