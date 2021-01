Mattinata ricca di annunci per il FIA Formula 3 Championship, con la griglia 2021 che tra ritorni e novità inizia a definirsi in vista dei primi test invernali. In casa Prema, Olli Caldwell va a completare la line-up della scuderia veneta, mentre Hitech si affida agli esordienti Jak Crawford e Ayumu Iwasa. Anche Carlin punta su un membro del Red Bull Junior Team come Jonny Edgar, mentre Jenzer ha confermato Calan Williams anche per il 2021.

CALDWELL COMPLETA IL TRIO PREMA

Una vera e propria raffica di novità per quanto riguarda il mercato di Formula 3, con volti nuovi che vanno ad aggiungersi a coloro già certi del sedile per la prossima stagione. Doveroso partire dal team Prema che, dopo aver annunciato nei giorni scorsi le new-entry Dennis Hauger e Arthur Leclerc, completa la propria formazione con l’ingaggio del britannico Olli Caldwell.

Il 18enne di Hampshire affronterà così la propria seconda annata nella serie, dopo l’esordio maturato con il team Trident lo scorso anno in una stagione per lui caratterizzata da pochi acuti. Per Caldwell si tratterà di un ritorno tra le fila della scuderia veneta, dopo aver disputato nel 2018 e nel 2019 prima l’Italian F4 Championship e successivamente la Formula Regional.

HITECH GP METTE…LE ALI

Accoppiata tutta in stile Red Bull per il team Hitech GP, che si affida a due esordienti nella categoria. Da un lato, lo statunitense Jak Crawford, il quale sarà affiancato dal giapponese Ayumu Iwasa, fresco campione della Formula 4 francese. Per quest’ultimo, la promozione arriva a poche ore dall’annuncio del suo ingresso nello Junior Team, dove tra gli altri troverà anche il suo neo-compagno di squadra, reduce dal secondo posto conquistato nella F4 ADAC.

EDGAR PUNTA IN ALTO CON CARLIN

Un’altra pedina Red Bull viene invece piazzata in casa Carlin Racing, con il 16enne britannico Jonny Edgar. Quest’ultimo arriva da un 2020 che lo ha messo in grande evidenza, grazie al successo conquistato nell’ADAC F4 e al quarto posto assoluto nella serie italiana, nonostante le 15 presenze sulle 21 gare complessive. Per lui si tratterà della prima esperienza con il team, dopo aver gareggiato nelle precedenti stagioni in monoposto prima con Jenzer e successivamente con Van Amersfoort.

WILLIAMS CI RIPROVA CON JENZER

Infine, proprio nelle scorse ore è arrivata la conferma sul contratto che legherà Calan Williams al team Jenzer Motorsport anche per l’annata 2021. Dopo una prima esperienza priva di particolari soddisfazioni, il 19enne tenterà la scalata ai vertici con il team che lo ha visto debuttare lo scorso anno, dopo le due stagioni disputate in Euroformula Open.

Come si ricorderà, già nelle scorse settimane il nostro Matteo Nannini era stato confermato in seno al team HWA Racelab, mentre si attendono a breve altri annunci in vista dei test che precederanno il via della stagione 2021 di Formula 3, in programma nel week-end del 7-9 Maggio a Barcellona.

Marco Privitera