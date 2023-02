La prima giornata stagionale di test della F3 in Bahrain ha visto Grégoire Saucy dominare le due sessioni previste. Il pilota svizzero del team ART Grand Prix ha staccato il miglior tempo e chiuso la seconda sessione fermando il cronometro sul tempo di 1:47.563.

Sessione mattutina

Nella sessione mattutina, tutti i piloti sono scesi in pista per fare il loro primo giro di installazione con Tommy Smith che è stato il primo a segnare un tempo utile. L’australiano della scuderia Van Amersfoort Racing ha fatto segnare il crono ancora molto alto di 1:51.521.

Solo nell’ultima mezz’ora della sessione i piloti sono scesi in pista per segnare un tempo utile. Il primo driver a scendere sotto il muro del 1:50 è stato Nikita Bedrin, seguito poi dagli altri suoi colleghi. A segnare il tempo più veloce della prima sessione in Bahrain è stato quindi Grégoire Saucy, con il crono di 1:51.155.

Da segnalare anche la prestazione di Luke Browning, che ha completato 29 giri senza particolari problemi durante la sessione mattutina, ed è stato il pilota che ha girato di più rispetto ai rivali.

Driver Team Laptime Laps 1 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:49.155 9 2 Taylor Barnard Jenzer Motorsport 1:49.199 14 3 Zak O’Sullivan PREMA Racing 1:49.448 10 4 Jonny Edgar MP Motorsport 1:49.456 9 5 Josep María Martí Campos Racing 1:49.500 16 6 Gabriel Bortoleto Trident 1:49.566 11 7 Caio Collet Van Amersfoort Racing 1:49.619 7 8 Paul Aron PREMA Racing 1:49.687 12 9 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport 1:49.712 12 10 Dino Beganovic PREMA Racing 1:49.797 13 11 Kaylen Frederick ART Grand Prix 1:49.819 10 12 Hunter Yeany Rodin Carlin 1:49.899 10 13 Franco Colapinto MP Motorsport 1:49.901 9 14 Hugh Barter Campos Racing 1:50.098 16 15 Leonardo Fornaroli Trident 1:50.197 11 16 Alejandro García Jenzer Motorsport 1:50.253 13 17 Oliver Goethe Trident 1:50.279 11 18 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1:50.670 10 19 Ido Cohen Rodin Carlin 1:50.810 9 20 Mari Boya MP Motorsport 1:50.871 10 21 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1:50.881 29 22 Christian Mansell Campos Racing 1:51.078 15 23 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1:51.332 26 24 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1:51.545 28 25 Sebastian Montoya Campos Racing 1:51.704 25 26 Piotr Wisnicki PHM Racing by Charouz 1:52.052 10 27 Oliver Gray Rodin Carlin 1:52.196 9 28 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1:52.399 7 29 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 2:01.365 5 30 Sophia Flörsch PHM Racing by Charouz – 3

Sessione pomeridiana

Nella sessione pomeridiana, tutte le squadre fatta eccezione per la Hitech Pulse-Eight sono subito scese in pista per raccogliere dati e tempi utili, dopo una mattinata passata più che altro a verificare che tutto funzionasse alla perfezione.

Gabriel Bortoleto della Trident è subito sceso sotto il muro del 1:50 con il tempo di 1:49.366. Ad un’ora e mezza alla fine della prima giornata di test, Gabriele Minì ha battuto il proprio record personale portandosi su un ottimo 1:48.453. Proseguendo poi nel suo stint, il siciliano ha siglato il suo tempo migliore in 1:48.214.

Nell’ultima mezz’ora di test, Grégoire Saucy ha riperso il primo posto con un ottimo 1:47.692. Lo svizzero ha poi abbassato ulteriormente il tempo scendendo fino al definitivo 1:47.563 che lo ha definitivamente messo in cima alla lista dei tempi.

Header Driver Team Laptime Laps 1 Grégoire Saucy ART Grand Prix 1:47.563 28 2 Paul Aron PREMA Racing 1:47.889 34 3 Josep María Martí Campos Racing 1:48.125 29 4 Kaylen Frederick ART Grand Prix 1:48.136 31 5 Zak O’Sullivan PREMA Racing 1:48.162 34 6 Luke Browning Hitech Pulse-Eight 1:48.206 26 7 Gabriele Minì Hitech Pulse-Eight 1:48.214 14 8 Dino Beganovic PREMA Racing 1:48.279 34 9 Taylor Barnard Jenzer Motorsport 1:48.393 28 10 Franco Colapinto MP Motorsport 1:48.434 26 11 Nikola Tsolov ART Grand Prix 1:48.455 29 12 Gabriel Bortoleto Trident 1:48.486 26 13 Leonardo Fornaroli Trident 1:48.679 24 14 Jonny Edgar MP Motorsport 1:48.775 30 15 Caio Collet Van Amersfoort Racing 1:48.776 32 16 Christian Mansell Campos Racing 1:48.792 31 17 Hugh Barter Campos Racing 1:48.796 31 18 Sebastian Montoya Hitech Pulse-Eight 1:48.880 22 19 Nikita Bedrin Jenzer Motorsport 1:48.902 29 20 Rafael Villagómez Van Amersfoort Racing 1:48.909 33 21 Oliver Goethe Trident 1:48.946 24 22 Mari Boya MP Motorsport 1:49.184 27 23 Ido Cohen Rodin Carlin 1:49.344 33 24 Hunter Yeany Rodin Carlin 1:49.474 27 25 Alejandro Garcia Jenzer Motorsport 1:49.509 26 26 Oliver Gray Rodin Carlin 1:49.668 33 27 Piotr Wisnicki PHM Racing by Charouz 1:49.918 26 28 Tommy Smith Van Amersfoort Racing 1:49.946 34 29 Sophia Flörsch PHM Racing by Charouz 1:50.079 32 30 Roberto Faria PHM Racing by Charouz 1:51.078 28

Si chiude così la prima giornata di test. Appuntamento a domani, quando probabilmente potremo avere le idee più chiare sui reali valori in campo.

Redazione Livegp.it