Per Gabriele Minì il 2023 segna un nuovo inizio. Il pilota siciliano, infatti, non solo debutterà in F3 con il team Hitech GP, ma da oggi entra ufficialmente a far parte dell’Alpine Academy, il programma della scuderia francese che potrà così fare affidamento sulla presenza di ben otto giovani talenti.

UN SALTO IMPORTANTE PER GABRIELE MINI’

“Essere legato a un team di F1 di questo livello non può che essere positivo e mi aiuterà a crescere come pilota”. Queste le prime parole di Minì, che segue così l’esempio di un altro italiano, Andrea Kimi Antonelli, già membro del programma giovani Mercedes. Entrambi in Academy di scuderie di alto livello, con la consapevolezza che la fiducia vada ripagata attraverso impegno, sacrificio, determinazione…e risultati.

“Sono molto grato per la loro fiducia e darò il massimo in pista e fuori per onorare i loro colori – continua Minì – Non vedo l’ora di incontrare il team a Enstone. Sono impaziente di iniziare la stagione in F3. Il mio obiettivo per la stagione è continuare a imparare e lottare il prima possibile per risultati di prestigio in un campionato di altissimo livello. Ringrazio anche la All Road Management, che mi supporta sin dal 2017 e senza la quale non sarei arrivato sin qui oggi”.

ALPINE ACADEMY: OTTO PILOTI NEL 2023

L’academy Alpine in questa stagione è composta da otto piloti. In F2 correranno Jack Doohan e Victor Martins, mentre in F3, invece, saranno al via solo debuttanti: oltre a Minì, a gareggiare in questa categoria ci sarà Nikola Tsolov. Per quanto riguarda gli altri campionati, in F4 sarà presente Matheus Ferreira così come, molto probabilmente, Aiden Neate, mentre Abbi Pulling sarà al via nella neonata serie F1 Academy riservata alle ragazze; Kean Nakamura sarà impegnato a livello kartistico, mentre Olli Caldwell farà parte del programma dedicato alle ruote coperte e all’Endurance.

Il responsabile del programma giovani Alpine Julian Rouse si è così espresso in merito: “La formazione dell’Alpine Academy 2023 è probabilmente la più competitiva di sempre. È stato fantastico ampliare il nostro parco piloti a otto piloti e poter rappresentare Alpine in molte discipline. In Formula 2, abbiamo due piloti, Jack e Victor, che hanno entrambi il potenziale per lottare vicino ai primi posti. Lo stesso vale per la Formula 3 con Nikola e Gabriele, che mi aspetto siano competitivi fin dall’inizio. Oltre alle categorie direttamente al di sotto della Formula 1, non vediamo l’ora di vedere cosa riusciranno a fare Abbi, Matheus, Aiden e Kean nelle loro rispettive serie.

Sono lieto di vedere che Olli sta entrando nel mondo delle auto sportive con noi e questo è solo l’inizio di un progetto molto più stretto e collaborativo, in cui noi dell’Academy puntiamo a contare sull’esperienza delle varie divisioni corse di Alpine per dare ai nostri piloti esperienza e opportunità. Ci aspettano tempi entusiasmanti e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i nostri piloti del 2023”.

Anna Botton