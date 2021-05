Dennis Hauger conquista la pole position nel primo appuntamento della FIA F3 2021, precedendo di pochi millesimi la Trident di Jack Doohan. La serie propedeutica si conferma estremamente combattuta con i primi dieci piloti racchiusi in soli 4 decimi.

Dennis Hauger in pole position, seconda fila per Nannini



A Dennis Hauger i primi 4 punti della stagione. Dopo una stagione di adattamento, il passaggio al team Prema sembra valorizzare il talento norvegese, già protagonista dei test pre-stagionali. Un risultato frutto di un buon giro segnato in 1:32.904, soli 6 millesimi migliore rispetto al secondo classificato Jack Doohan. Sarà dunque questa la prima fila di gara-3, che si disputerà nella mattinata di domenica.

Terza posizione oggi, anche in questo caso lontano solo una manciata di millesimi, per il debuttante Victor Martins, che precede Matteo Nannini. Un’ottima qualifica per il pilota forlivese, anche se potrebbe aver qualcosa da recriminare visto il traffico trovato nell’ultimo settore durante il giro decisivo. Il giovanissimi in forza al team HWA precede uno dei grandi attesi di questa stagione, Frederick Vesti, che aprirà la terza fila domenica.

Seguono in sesta posizione la seconda Prema in classifica, quella pilotata da Olli Caldwell, prima di trovare Clement Novalak e Logan Sargeant, annunciato in extremis dal team Charouz. Chiudono la top ten David Schumacher e Caio Collet.

Tredicesimo il rientrante Correa, solo quindicesimo Leclerc

Ricordiamo che per gara-1 si invertono i primi 12 della qualifica. Sarà così Jonny Edgar a scattare dalla pole position per il primo evento stagionale con affianco il russo Aleksandr Smolyar. Nella sua prima sessione ufficiale dal rientro, si classifica tredicesimo Juan Manuel Correa, mentre non ha pagato la strategia di Arthur Leclerc (quindicesimo) rimasto molto vicino al compagno Hauger con l’ultimo (e decisivo) set di gomme. Ventiquattresimo il secondo italiano in pista, Lorenzo Colombo, anch’egli disturbato dal traffico nel suo tentativo finale. Domani alle 10:35 il via di gara-1.

Samuele Fassino