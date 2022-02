Patrick Pasma e Arthur Leclerc si aggiudicano le gare 11 e 12 del round numero 4 della Formula Regional Asia 2022, ultimo sul circuito di Dubai. L’appuntamento finale sarà una passerella per Leclerc, dall’alto dei 43 punti di vantaggio accumulati sul primo rivale in classifica, Pepe Martì. Dopo un round di assenza si corona con un podio il rientro nella categoria di Gabriele Minì.

BRASCHI NON SFRUTTA LA POLE, A PASMA GARA-2

E’ l’italiano Francesco Braschi a ottenere la partenza al palo grazie all’inversione dei primi dodici di gara-1. Sopravanzato al via da Patrick Pasma e Oliver Bearman, il 17enne di Cattolica inizia sin dalle prime curve una serrata lotta ruota a ruota con Jak Crawford, che si esaurirà solo due giri più tardi a favore dello statunitenste. Braschi sarà costretto poco più tardi a dire addio alle sue velleità di punti causa drive through. Intanto davanti Pasma prende margine e si avvia indisturbato verso la sua prima vittoria nella serie.

Resta in palio il secondo posto con Crawford capace di rimontare Bearman e prendersi la posizione a pochi metri dalla bandiera a scacchi. Non riesce la stessa manovra a Pepe Marti, che chiude appena alle spalle dei due rivali, giù dal podio. Un altro paio di punti guadagnati sul leader di classifica Leclerc classificatosi, così come in gara-1, una posizione più indietro. Sesta piazza per Michael Belov davanti a Gabriele Minì, scivolato verso il fondo della zona punti nelle ultime fasi della corsa. Punti anche per Paul Aron, Lorenzo Fluxa e Pierre-Louis Chovet.

A DUBAI LECLERC METTE UN’IPOTECA SUL TITOLO ASSICURANDOSI GARA-3

Paul Aron scatta per la seconda volta in questo weekend dalla pole position, riuscendo a resistere a uno scatto migliore al via di Leclerc, partito alle sue spalle. La lotta non tarda però ad accendersi: giunti quasi a metà gara Leclerc tenta un attacco in curva-1 e Aron è costretto a uscire di pista per mantenere la posizione. Un paio di passaggi più tardi sarà costretto a cedere la leadership e spianare la strada al monegasco verso la sua terza vittoria in campionato.

Comodamente in terza posizione, Beganovic accusa un calo di potenza dalla sua vettura ed è costretto a rallentare, uscendo prima dalla zona punti per poi decidere di ritirare la monoposto. A giovarne è Minì che guadagna una posizione da podio. Martì tenta sino all’ultima curva di attaccare il pilota siciliano ma resta alle sue spalle, in quarta posizione. Al quinto posto si classifica Belov, davanti a Crawford e il vincitore di gara-2 Pasma. Ottavo Ido Cohen a precedere un brillante Braschi, che riscatta gara-2. Delude dopo l’ottima performance di gara-1 Hadjar, out dalla zona punti in gara-2 e decimo nell’ultima corsa del weekend.

SI CHIUDE AD ABU DHABI

Dopo il round 4 di Dubai e i tanti addii prematuri alla categoria, restano i soli Arthur Leclerc e Pepe Martì a giocarsi il titolo anche se i 43 punti di vantaggio del pilota monegasco indirizzano chiaramente il campionato, a un solo round dal termine. L’incostanza relega Hadjar alla terza posizione, ben distante dal duo di testa mentre Sebastian Montoya resiste in quarta posizione nonostante l’assenza nel round 4. Ultimo appuntamento nel prossimo weekend ad Abu Dhabi dove, salvo colpi di scena, Leclerc potrà celebrare la vittoria del campionato.

Samuele Fassino

