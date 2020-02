Novità per quanto riguarda la FIA F3. Cambia l’inversione della griglia di gara-2, così come parte dell’assegnazione dei punti. Arrivato alla sua seconda stagione, il campionato targato FIA presenta un cambiamento per quello che riguarda la disputa del secondo round del weekend di gara.









NUOVO SISTEMA DI PUNTEGGIO

Mentre tutto resta invariato per quanto riguarda gara-1, nel secondo appuntamento del weekend non sarà più l’ottavo a scattare dalla pole position bensì il decimo. L’inversione di griglia avverrà così dal primo, che partirà decimo al pilota che ha tagliato il traguardo in decima posizione. Novità anche a riguardo dell’assegnazione dei punti. Mentre nulla cambia per le prime posizioni (il primo continuerà a guadagnare 15 punti, 12 il secondo e così via), novità dalla sesta posizione.

Anche in gara-2 verranno assegnati punti fino al decimo classificato, con il sesto a guadagnare 5 punti, 4 per il settimo, 3 l’ottavo, 2 il nono e un punto per l’ultimo classificato nella top ten. Il cambiamento verrà applicato sino dalla prima gara, prevista nel weekend tra il 20 e il 22 marzo in Bahrain, sul circuito di Sakhir.

La novità è stata giustificata dall’amministratore delegato della serie, Bruno Michel. Trenta vettura sulla griglia di partenza, secondo il dirigente francese, hanno reso necessario aumentare gli slot a punti. “Avere una griglia di trenta piloti significa che finire tra i primi 10 è già un grande traguardo. Abbiamo così ritenuto che dovesse essere premiato in entrambe le gare piuttosto che esclusivamente nella prima gara” – ha dichiarato Michel.

“Pertanto, da questa stagione in poi abbiamo deciso che, invertiremo la top 10 per Gara 2, invece della Top 8. I primi 10 piloti di entrambe le gare prenderanno punti. Ciò darà a più piloti l’opportunità di segnare e terminare l’anno con una migliore riflessione sul loro rendimento nel corso della stagione.”

LEGGI ANCHE: FIA F3 | OLLI CALDWELL COMPLETA LA LINE-UP TRIDENT

Samuele Fassino