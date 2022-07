Una Sprint Race di FIA F3 a Budapest che non ha deluso le aspettative. Caio Collet ha colto il primo successo stagionale sotto la pioggia. Proprio la presenza di acqua in pista, può essere considerata il cardine della sorte di una corsa combattutissima e ricca di colpi di scena.

Colapinto dopo un errore si è dovuto inchinare a Collet, chiudendo secondo. Terzo Kush Maini al primo podio. Soddisfatti gli uomini di MP Motorsport con entrambi i piloti in Top3. Da segnalare le tre Safety Car entrate nella parte iniziale di gara.

Colpo di scena all’ultimo giro con l’eliminazione di Leclerc e Crawford, da parte del monegasco di Prema. In classifica generale Hadjar resta leader con un solo punto di vantaggio su Martins. 104 contro 103, con Leclerc ad inseguire a quota 91.

Sottotono la gara dei nostri rappresentanti con Francesco Pizzi, che si rivela ancora il migliore (P21), quindi Enzo Trulli e Federico Malvestiti (venticinquesimo e ventisettesimo al traguardo).

LA CRONACA

La pioggia battente costringe la SC a accompagnare i piloti per i primi giri. Start della corsa con partenza lanciata. Goethe è primo, ma Colapinto lo attacca e passa al comando. Nel caos si infilano anche Hadjar e Collet. I due salgono secondo e terzo, ai danni del rookie danese.

David Vidales esce di pista in curva 3 andando a sbattere. La gara viene sospesa con la SC che entra ancora in pista. Alla bandiera verde la lotta è a tre: Colapinto si ritrova in mezzo a Collet ed Hadjar. I tre sono affiancati, ma Colapinto riesce a stare davanti e Collet recupera una posizione.

Crawford attacca Goethe. La lotta rimane là davanti, con Collet che attacca ancora Colapinto. L’argentino va largo, ma resta leader. I due sudamericani sono affiancati, mentre dietro di loro anche Hadjar è alle prese con Crawford, per difendere la terza piazza.

SECONDA SAFETY CAR IN PISTA: INCIDENTE COHEN-BENAVIDES

Colapinto resiste, ma dietro Benavides centra Ido Cohen: la SC entra ancora in pista. La vettura di Benavides dev’essere rimossa dalla ghiaia. Al re-start Hadjar sale di una posizione, alle spalle di Colapinto. Collet non ci sta e si riprende la piazza sul francese di Red Bull.

Kush Maini sale in quarta piazza, ai danni di Martins. Una breve bandiera gialla viene esposta, ma la gara riprende praticamente subito. L’indiano di MP Motorsport attacca Hadjar, il quale resiste agli attacchi rimanendo davanti.

La bagarre si sposta su Crawford, che attacca e poi supera Martins, il quale si vede attaccare anche da Arthur Leclerc. Là davanti Collet tenta ancora di portare all’errore il leader della corsa, ma al momento deve accordarsi.

ERRORE PER COLAPINTO E CAMBIO DI LEADERSHIP

Ecco l’errore tanto atteso da Collet: Colapinto sbaglia ed il rivale di gara sale al comando! Dietro Leclerc fa segnare il giro più veloce. Hadjar ha adesso nel mirino Colapinto. L’azione non si placa: Leclerc attacca Crawford. Lo statunitense tiene a bada il buon Arthur.

Torniamo là davanti, perchè Collet è scappato, accumulando un distacco di quasi 6 secondi di Colapinto. Hadjar perde terreno: prima lo supera Maini e poi Crawford. L’indiano è adesso virtualmente sul podio. Quest’ultimo tenta di attaccare Maini, il quale respinge il pupillo Red Bull.

ULTIMO GIRO: PASTICCIO LECLERC-CRAWFORD. PRIMA VITTORIA PER COLLET

Ultimo giro: Crawford infastidisce ancora Maini. Poco dopo Leclerc attacca Crawford: il monegasco attacca lo statunitense. Quest’ultimo che esce di pista in testacoda. L’americano butta via una gara bella e combattuta. Problemi anche per Leclerc, che non riesce a ripartire da bordo pista.

Prima vittoria stagionale per Caio Collet, che si è divertito e ha fatto divertire in una gara tutt’altro che semplice. Secondo Colapinto, “a sandwich” fra i due driver MP Motorsport. Terzo Maini, che conquista il primo podio nella serie.

1 10 C. Collet MP Motorsport 18 37:34.616 – – 125.850 1:50.440 18 2 29 F. Colapinto Van Amersfoort Racing 18 37:43.405 8.789 8.789 125.361 1:52.678 18 3 12 K. Maini MP Motorsport 18 37:44.310 9.694 0.905 125.311 1:52.764 18 4 18 I. Hadjar Hitech Grand Prix 18 37:46.620 12.004 2.310 125.184 1:51.897 18 5 6 O. Bearman PREMA Racing 18 37:48.531 13.915 1.911 125.078 1:52.530 18 6 7 V. Martins ART Grand Prix 18 37:49.223 14.607 0.692 125.040 1:53.144 17 7 8 G. Saucy ART Grand Prix 18 37:50.177 15.561 0.954 124.987 1:52.333 18 8 21 O. Goethe Campos Racing 18 37:54.298 19.682 4.121 124.761 1:52.503 18 9 2 R. Stanek Trident 18 37:54.698 20.082 0.400 124.739 1:51.593 18 10 3 Z. Maloney Trident 18 37:55.796 21.180 1.098 124.679 1:52.120 18

Dalla prima casella della seconda manche partirà invece Alex Smolyar (autore della pole), al fianco di Zane maloney. Appuntamento quindi a domani con la Feature Race dalle ore 10.05.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: FIA F3 | BUDAPEST, QUALIFICHE: SMOLYAR INTERROMPE IL DIGIUNO MP MOTORSPORT