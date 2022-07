E’ Alex Smolyar l’autore della pole position di Budapest in FIA F3. Il russo nel finale ha abbassato il proprio miglior giro, regalando a MP Motorsport la prima pole da Budapest 2020. Con il crono di 1:32.7, il russo si è piazzato davanti a Zane Maloney e Ollie Bearman, mentre Arthur Leclerc ha ottenuto il quarto tempo.

Beffa per Victor Martins e Reece Ushijima: il francese ha preso la bandiera a scacchi prima del tentativo finale, mentre il secondo ha firmato una fantastica prima fila, salvo poi vedersi cancellato il tempo a causa di un track limit.

Da segnalare una bandiera rossa causata dallo stop di O’Sullivan, che nel finale si è fermato sul rettilineo principale, sospendendo temporaneamente la sessione. Non è andata benissimo nemmeno ai nostri portacolori: Francesco Pizzi non è andato oltre la 26^ posizione, davanti a Enzo Trulli (ventottesimo) e Federico Malvestiti in trentesima piazza.

LA CRONACA

Ido Cohen è il primo a firmare il miglior tempo all’inizio della sessione. A seguirlo David Vidales e Franco Colapinto. Zane Maloney, poco dopo, sale al comando grazie ad un 1:33.749, seguito da Roman Stanek e Johnny Edgar.

La battaglia continua con Reece Ushijima che sale al terzo posto, mentre il rookie Oliver Goethe conquista il sesto piazzamento. E’ poi Isack Hadjar a prendere il comando firmando un 1:33.6, quindi arriva il brasiliano Caio Collet con un 1:33.5, seguito dal francese Hadjar e Martins.

I primi piloti cominciano a rientrare in pit-lane, ma molti continuano a girare: siamo circa a metà sessione. Goethe torna in sesta piazza, mentre al vertice la situazione diventa bollente: Arthur Leclerc sale al comando, seguito da Crawford, poi Edgar che scalza il monegasco.

Quindi Bearman si presenta in cima alla lista, infine Alex Smolyar firma un 1:32.838, seguito dal britannico FDA Bearman e Leclerc. La sessione viene interrotta a causa di un problema di natura meccanica per Zak O’Sullivan.

Dopo qualche minuto la sessione riprende: nulla è cambiato fino a pochi secondi dal termine. Goethe sale in decima piazza, mentre Gregoire Saucy sale quarto. Disastro per Martins che deve arrendersi: il transalpino non ha più tempo per un altro giro.

LA ZAMPATA FINALE DI SMOLYAR PER LA POLE

Smolyar abbassa ancora il proprio record a 1:32.7, interrompendo un digiuno iniziato nel 2020 per MP Motorsport! Questa è infatti la prima pole position per un pilota della scuderia olandese, proprio dal round dell’Ungheria di due anni fa.

Prestazione sensazionale per Reece Ushijima, che sale in seconda piazza, salvo poi perdere il tempo per non aver osservato i limiti della pista. Secondo sale quindi Maloney, che partirà quindi al fianco di Smolyar. Terzo Bearman.

1 11 A. Smolyar MP Motorsport 10 1:32.740 – – 170.062 16:08:25 2 3 Z. Maloney Trident 11 1:32.866 0.126 0.126 169.831 16:08:23 3 6 O. Bearman PREMA Racing 10 1:32.872 0.132 0.006 169.820 15:46:51 4 4 A. Leclerc PREMA Racing 10 1:32.912 0.172 0.040 169.747 15:46:35 5 8 G. Saucy ART Grand Prix 12 1:32.941 0.201 0.029 169.694 16:08:12 6 12 K. Maini MP Motorsport 12 1:32.944 0.204 0.003 169.689 15:47:54 7 5 J. Crawford PREMA Racing 10 1:33.009 0.269 0.065 169.570 15:46:39 8 7 V. Martins ART Grand Prix 11 1:33.040 0.300 0.031 169.514 15:47:15 9 10 C. Collet MP Motorsport 10 1:33.054 0.314 0.014 169.488 15:47:44 10 18 I. Hadjar Hitech Grand Prix 11 1:33.075 0.335 0.021 169.450 15:47:09

Partirà dalla prima casella nella Sprint race di domani il rookie Oliver Goethe (dodicesimo finale in qualifica), il quale si è dimostrato subito a proprio agio sulla vettura di Campos Racing. Al suo fianco Franco Colapinto (undicesimo in qualifica). Seconda fila per Isack Hadjar e Caio Collet. Appuntamento a domani con la prima gara alle ore 11.

Giulia Scalerandi

