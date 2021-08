La forte pioggia condiziona la prima gara del weekend F3, mettendo in evidenza le doti di Lorenzo Colombo che domina la corsa e si porta a casa la prima vittoria. Il pilota Campos ha confermato la partenza al palo chiudendo davanti a Jak Crawford e Roman Stanek, che completano il podio.

COLOMBO COME IN UNGHERIA: E’ SUA LA VITTORIA IN GARA-1 ANCHE A SPA

Auspicando una conferma nel post gara (visti i precedenti), il brianzolo Lorenzo Colombo ottiene il suo primo successo nella categoria in una bagnatissima Spa-Francorchamps. La corsa è stata più volte rimandata, prima di prendere il via dietro a Safety Car. La Campos Racing del pilota italiano ha chiuso oltre 13 secondi davanti al primo inseguitore, Jak Crawford. Nessun cambiamento rispetto alla griglia di partenza anche per il terzo classificato, Roman Stanek, confermando un podio del tutto inedito.

Mentre il trio di testa non è mai stato in bagarre, la vera battaglia si è accesa per la quarta posizione. Un trenino guidato da Johnathan Hoggard e chiuso da Clement Novalak è stato il principale spunto di interesse nei giri finali della gara. Nella lotta a spuntarla è stato Frederick Vesti, quarto al traguardo, mentre Caio Collet, colpevole di un sorpasso azzardato (e fuori dai limiti della pista) a Eau Rouge, è stato retrocesso dalla quinta alla nona piazza a seguito di una penalità di 5 secondi.

Vanno a punti anche Victor Martins in quinta posizione, seguito da Johnathan Hoggard, Clement Novalak e Logan Sargeant, ottavo. Dietro al già citato Collet si è classificato Alexandr Smolyar che guadagna un punto.

HAUGER SOLO 14ESIMO, CHANCE PER DOOHAN E VESTI

Nessuna rimonta per il leader di campionato Dennis Hauger, che sarà così costretto a partire dalla pancia dello schieramento in tutte e tre gare del weekend. Il giovane pilota Prema ha concluso la propria corsa nella posizione di partenza, subito alle spalle del suo compagno di team, Arthur Leclerc.

Non guadagna punti Jack Doohan che avrà però la ghiotta chance di partire al palo sia in gara-2 che in gara-3, grazie alla dodicesima posizione ottenuta nella gara appena conclusa. L’australiano condividerà la prima fila con il compagno di team David Schumacher. Buon passo avanti per Frederick Vesti (quarto) e anch’egli in possibilità di rimontare molti punti al rivale.

Gara difficile per il secondo italiano in pista Matteo Nannini, solo diciannovesimo. Unico a non terminare la corsa è stato Ido Cohen, mentre Filip Ugran è sceso regolarmente in pista dopo aver saltato libere e qualifiche, chiudendo ventottesimo e doppiato. Nel pomeriggio, ore 17:55, il via di gara-3.

Leggi anche: FIA F3 | BELGIO, QUALIFICA: DOOHAN CENTRA LA POLE, COLOMBO SCATTA AL PALO IN GARA-1

Samuele Fassino