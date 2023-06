Una Sprint Race di F3 thriller quella appena conclusasi in Spagna. Il circuito del Montmelò è stato scenario di sorpassi, ma anche contatti e cambiamenti di classifica all’ultimo giro. Con penalità ancora da assegnare, è stato Zak O’Sullivan ad aggiudicarsi la gara, seguito da Luke Browning e Leonardo Fornaroli. Ottima gara per Gabriele Minì, la cui rimonta di 10 posizioni è stata però vanificata da una penalità.

Sprint Race thriller

In un tracciato abrasivo come quello del circuito di Barcellona, la gestione gomme è fondamentale. Specialmente in una gara come la sprint race in cui non si effettuano pit stop. Le safety car sono diventate così vitali, portando i piloti a lottare in ogni fase della gara regalando al pubblico una gara davvero movimentata.

A spuntarla è stato Zak O’Sullivan, bravo a difendere la prima posizione in diverse occasioni: sia a inizio gara che a metà, Browning ha tentato di prendergli la testa della corsa, dovendosi accontentare però del secondo posto. Alle spalle dei due piloti della Williams Academy ha chiuso Fornaroli, al secondo podio consecutivo. L’italiano è stato bravo ad ottenere il terzo posto grazie ad un sorpasso su Saucy in curva 1 prendendo una buona traiettoria in partenza. Il pilota Trident è stato anche vicino alla seconda posizione: l’attacco su Browning all’ultima ripartenza, però, non si è concretizzato.

Quarto posto per Bortoleto. Il leader del campionato ha effettuato una gara di contenimento, gestendo e sfruttando gli errori ed opportunità presentatesi. Lo seguono Aron, sotto investigazione per il duello con Montoya nel giro 15, Colapinto, Boya, il poleman della Feature Race Marti, Saucy e Barnard, che chiude la top 10.

Lo svizzero del team Art GP è stato protagonista di una serie di errori al giro 14 che lo hanno portato prima a perdere la posizione su Aron e poi a diventare appunto nono.

Come detto in precedenza, le safety car hanno avuto un ruolo importante nell’andamento della gara. La prima è stata causata già nel primo giro per l’uscita in curva 9 di Cohen, il quale si è ritirato finendo contro le barriere. La seconda è entrata in pista al giro 15, momento che ha stravolto la classifica. Due forature sono state decisive: una, quella di Montoya in seguito all’uscita di pista per il contatto con Aron; l’altra di Beganovic, che ha così visto svanire l’opportunità di raccogliere punti.

Se per Fornaroli è stata una gara positiva, lo stesso non si può dire di Minì. Il siciliano, infatti, arriva alla Feature Race con l’amaro in bocca. È stato infatti protagonista di una rimonta importante: ben 10 posizioni guadagnate grazie a una buona partenza che l’aveva portato a recuperarne immediatamente 4 grazie ad ottimi sorpassi, da menzionare quelli sui piloti del team Campos, e alla safety car. Il tutto però è stato vanificato dalla penalità ricevuta all’ultimo giro in seguito al contatto in curva 1 che ha portato Mansell al ritiro. Per Minì ben 10 secondi che dalla zona punti lo hanno fatto precipitare in ventunesima posizione.

Sophia Floersch taglia il traguardo in ventiduesima posizione: ben 5 posizioni recuperate ed è la prima pilota del suo team, PHM by Charouz.

Ordine di arrivo

Tenendo conto delle investigazioni ancora in corso, ecco l’ordine d’arrivo nella sprint race di F3 in Spagna:

La Feature Race di domani sarà opportunità di riscatto per Minì e Beganovic, con il primo che dovrà effettuare ancora una volta una rimonta importante. Appuntamento quindi domani alle 9:55.

Anna Botton