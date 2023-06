Dopo una sessione di prove libere in cui i piloti hanno girato solo per pochi minuti, la F3 in Spagna vive una qualifica serrata, trafficata, in cui è Josep Maria Martì ad aggiudicarsi la pole position. Lo seguono Taylor Barnard e Franco Colapinto .

Qualifica

La qualifica è stata caratterizzata da un costante calo della temperatura nel corso di tutta la sessione, agevolando la gestione delle gomme. Il traffico però che si è presentato all’inizio di ogni stint, con tutti i piloti in pista nello stesso momento, li ha portati a prendersi tanti rischi nell’arco di tutta la sessione.

Miglior tempo per Martì con l’1:27.587 effettuato nell’ultimo stint. Il pilota di casa giro dopo giro ha migliorato il suo tempo, scendendo sotto l’1:28 durante l’ultimo tentativo. Con 5 piloti in 3 decimi, ogni metro risparmiato è stato fondamentale. Lo seguono a 2 decimi di distacco Barnard, leader della prova libera, e Colapinto, fino a poco prima investigato per impeding. Chiudono la top 5 i due piloti Prema, Aron e Beganovic.

Dopo un buon inizio di qualifica, per entrambi è calata la prestazione. Giri sempre in miglioramento, ma mai quanto chi li ha preceduti. Per trovare il leader del campionato dobbiamo scendere alla posizione subito dopo. Bortoleto, infatti, ha registrato il sesto tempo in seguito ai primi minuti difficili. La sorpresa Montoya, Boya, Fornaroli e Saucy hanno chiuso la top 10.

Saranno però Browning e O’Sullivan a partire in prima fila alla sprint race di domani. I due infatti hanno registrato rispettivamente l’undicesimo e dodicesimo tempo, con il pilota Prema che quindi partirà in testa.

Se Leonardo Fornaroli ha registrato un tempo da top 10, lo stesso non si può dire di Gabriele Minì. Alla guida di una Hitech in difficoltà, l’italiano vincitore a Monaco si è visto togliere il quinto tempo per aver superato i track limits. Dovrà così partire diciottesimo in un weekend in rimonta per lui.

Non una buona qualifica anche per Sophia Floersch. Se il suo compagno di squadra Barnard ha fatto il secondo tempo, lei partirà dalle ultime posizioni: ha registrato infatti il ventisettesimo crono, perdendo progressivamente posizioni ad ogni stint.

Ordine di arrivo

Ecco l’ordine dei tempi della qualifica di F3 in Spagna:

Appuntamento quindi a domani mattina ore 10:30 per la sprint race di F3 a Barcellona.

Anna Botton