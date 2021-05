E’ Olli Caldwell il vincitore della corsa di oggi. Una gara pazza in quel di Barcellona per la FIA F3, che ha visto tanti incidenti, tanti leader, ma alla fine a passare per primo sotto la bandiera a scacchi è stato l’inglese di Prema che ha preceduto Martins e Vesti.

Tanta gioia per il team veneto, che dopo la pole di Dennis Hauger, oggi conquista anche la prima vittoria grazie all’esperto pilota britannico. Tanta sfortuna invece per il nostro Nannini, che negli ultimi istanti di gara si trovava al comando dopo l’auto esclusione di David Schumacher ed Enzo Fittipaldi. Un contatto ha fatto uscire di scena sia lui che il collega Hauger. Gara in salita anche per Lorenzo Colombo, che termina in 23^ piazza.

LA CRONACA

Fittipaldi scatta davanti a tutti, seguito da David Schumacher. Subito una battaglia tra Matteo Nannini e Victor Martins anima la gara, con il nostro portacolori che riesce a tenere la terza piazza.

La Safety Car entra in pista a causa di un testacoda da parte di Smolyar, vincitore di gara-1, che uscendo di scena porta con sè nella ghiaia Logan Sargeant. Al restart Fittipaldi fa segnare un giro veloce, guidando un trenino di 5 piloti tutti molto vicini.

Schumacher cerca quindi di infastidire il leader che resiste, mentre Dennis Hauger si avvicina e minaccia l’attacco al francese di MP Motorsport, Victor Martins. Ed è proprio il driver norvegese che riesce a salire poco dopo in quarta piazza, mentre Martins si vede sorpassare da Caldwell.

Hauger segna il giro veloce, mentre Schumacher attacca Fittipaldi e sale al comando. Il pilota tedesco resiste bene agli attacchi inflitti dal driver brasiliano. Fino al momento che i due si toccano: Schumacher finisce nelle barriere ed anche il povero Enzo deve dire addio alla sua gara.

Con la Safety Car che entra ancora in pista cambia anche il leader, con il nostro Nannini che punta ad arrivare alla bandiera a scacchi per primo, con Hauger e Martins alla sue spalle. Ultimissime battute di gara con Nannini e Hauger affiancati. Ecco che il disastro si ripete con i due che si toccano e si vedono superare da tutti, buttando alle ortiche una bella gara.

Ultimo giro e nuovo leader, con Caldwell che guida il gruppo. Martins tenta di attaccarlo, ma va largo. Olli Caldwell vince gara-2 davanti al francese di MP Motorsport e a Frederick Vesti, che completa il podio.

Appuntamento a domani con gara-3.

Giulia Scalerandi

