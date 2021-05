Aleksandr Smolyar è il vincitore della prima gara stagionale della FIA F3 2021, primo dei due eventi in programma oggi in Spagna. Il pilota russo ha preceduto l’alfiere del team Trident Clement Novalak, in rimonta nei giri finali e il debuttante Caio Collet.

Smolyar vince la prima gara 2021 della FIA F3 in Spagna: podio per Novalak e Collet

Aleksandr Smolyar e ART GP inaugurano la nuova stagione FIA F3 sfruttando la prima fila effetto dell’inversione di griglia dopo la qualifica disputata ieri. Il pilota russo ha sferrato l’attacco decisivo al poleman Jonny Edgar dopo una manciata prima di gestire una gara diventata difficile nei giri finali, vista l’arrembante rimonta di Novalak. Solo una safety car a due tornate dal termine ha permesso un finale senza patemi al vincitore.

A podio anche il debuttante Caio Collet, autore di una gara solida. Solo un piccolo errore nell’attaccare Edgar lo ha forse privato di un posizionamento migliore al traguardo. Quarto posto finale per Logan Sargeant, uno dei grandi favoriti di questa stagione dopo esser stato in lotta per il titolo fino all’ultima gara nella stagione 2020. Quinto il poleman Jonny Edgar, parso in deficit di ritmo rispetto ai diretti avversari; comunque per il giovanissimo pilota britannico punti importanti nella sua gara d’esordio.

Decimo Nannini, scatterà terzo nel pomeriggio

Chiude sesta la prima Prema al traguardo con Olli Caldwell, davanti a due tra i piloti più attesi di questa stagione: Frederick Vesti, passato in ART GP e il neo arrivato in Prema Dennis Hauger, poleman di gara-3 dopo aver primeggiato nella qualifica di ieri. Punti anche per Victor Martins, nono e il nostro Matteo Nannini decimo. La pista di Barcellona si è confermata particolarmente ostica nei sorpassi, nonostante un forte effetto DRS sul rettilineo principale.

Non ottengono punti ma conquistano la prima fila di gara-2 David Schumacher e Enzo Fittipaldi, quest’ultimo pronto a scattare dalla pole nel pomeriggio. Sbaglia la partenza e termina solo diciassettesimo un grande protagonista della qualifica, Jack Doohan. Sfortunato Artur Leclerc, costretto al pit dopo una foratura. Il pilota Prema si stava giocando le posizioni utili per partire al palo nella gara pomeridiana. Non riesce la rimonta a Lorenzo Colombo, che guadagna una sola posizione rispetto alla qualifica e chiude ventitreesimo. Alle 16:45 il via di gara-2.

Samuele Fassino