Dopo la pole position ottenuta venerdì il padrone di casa Pepe Marti mette le mani sulla Feature Race di FIA F3 a Barcellona! L’alfiere di Campos Racing chiude una corsa magistrale precedendo Franco Colapinto e Dino Beganovic.

TERZA VITTORIA STAGIONALE PER PEPE MARTI

La gioia per il successo si legge negli occhi di Pepe Marti a fine gara. L’iberico, come detto in precedenza, domina letteralmente sul tracciato di casa. Il catalano è stato infatti abile a mantenere il sangue freddo, riuscendo a conquistare il terzo successo di questo 2023, con un distacco di oltre 4 secondi su Colapinto!

Un arrivo in solitaria per il #23, mentre alle sue spalle piovevano penalità per track limit e contatti, senza contare la lotta per il degrado degli pneumatici, che hanno tagliato fuori e fatto retrocedere molti protagonisti.

Taylor Barnard sembrava essere il solo a tenere testa ad uno scatenato Marti, ma poi ha perso terreno, vedendosi superare dagli avversari e scivolando indietro, tagliando il traguardo nono.

Chi ha fatto bene sono il secondo ed il terzo classificato: Franco Colapinto sale, intorno a metà corsa, al secondo posto e mantiene la posizione fino alla bandiera a scacchi. Ottima rimonta per Dino Beganovic, che dapprima si libera di Bortoleto, poi è il turno di Barnard. Un podio importante, che permette al nordico di Ferrari Driver Academy di ottenere punti che lo proiettano nella parte alta della classifica generale.

Ottimo anche il quarto posto di Gabriel Bortoleto: una posizione che fa si che il brasiliano di Trident rimanga sempre davanti in gara e che consolida ulteriormente la leadership in ottica campionato.

RITIRO PER FORNAROLI, MINI’ CHIUDE QUATTORDICESIMO

Tanta sfortuna per i nostri portacolori in questa gara-2, a partire da Leo Fornaroli, che esce di scena nelle prime fasi di gara. Il nostro portacolori viene purtroppo coinvolto in un’uscita con Luke Browning.

L’inglese, in una lotta di inizio corsa, si ritrova “pizzicato” tra l’italiano e Seb Montoya, con Fornaroli che tenta il sorpasso all’esterno sul britannico, urtandolo. I protagonisti della Sprint Race di ieri, saliti entrambi sul podio, si vedono vanificare nella ghiaia una corsa che poteva portare ancora soddisfazione ad entrambi.

Questa uscita implica poi l’entrata in pista della Safety Car, che congela per qualche istante la gara, mentre vengono rimosse le vetture all’altezza di curva 4. Il pilota Trident viene poi penalizzato con una bandiera bianco nera per Track Limit, anche se è già stato costretto a salutare la propria corsa.

Una gara tutta in salita anche per Gabriele Minì. Il siciliano di Hitech GP ha sofferto il degrado gomme e la partenza da dietro. Nonostante la lotta in gara e il tentativo di rimonta, che gli fanno onore, il nostro rappresentante non va oltre il quattordicesimo posto.

Un weekend decisamente da dimenticare per il pilota di Alpine Academy, dopo la delusione di gara-1, infatti in questa manche viene anche penalizzato per aver violato i limiti della pista con 5 secondi aggiuntivi al tempo finale, nonostante nelle ultime fasi di gara stesse lottando per la dodicesima piazza.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Grazie al quarto posto, Gabriel Bortoleto resta al comando della classifica generale con 92 punti. Un punteggio che comincia ad essere pesante sugli avversari, poiché il primo inseguitore, il vincitore di oggi Pepe Marti è fermo a quota 68. Proprio lo spagnolo, grazie alla costanza e ai buoni risultati, guadagna il secondo posto momentaneo in classifica.

Terzo posto per Dino Beganovic con 61 punti. Anche il driver di FDA scavalca Gabriele Minì (56), il quale è chiamato a lavorare molto ed essere perfetto da ora in avanti, se vuole recuperare il distacco e lottare per il titolo.

Appuntamento quindi a Spielberg, quinto appuntamento stagionale (considerata la cancellazione di Imola) dal 30 Giugno al 2 Luglio.

Giulia Scalerandi

