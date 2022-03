Clamoroso epilogo della prima sprint race della nuova stagione FIA Formula 3. Oliver Bearman taglia per primo il traguardo ma viene penalizzato poco più tardi per track limits, la vittoria di gara-1 in Bahrain passa a Isack Hadjar. Il pilota Prema scala in seconda posizione, davanti ad Aleksandr Smolyar.

O’Sullivan parte dalla pole, Maini penalizzato dopo la qualifica di ieri

L’inversione della top 12 della qualifica di ieri porta il protetto Williams Zak O’Sullivan a scattare dalla pole position. Il pilota Carlin precede Bearman, Vidales e Hadjar, un quartetto di piloti rookie pronto a stupire sin dai primi chilometri della stagione. Rispetto al risultato della qualifica viene penalizzato Kush Maini per non essersi fermato alle verifiche di peso, perdendo la terza posizione conquistata in pista e costretto a scattare dalla pit lane.

Bearman leader, disastro ART Grand Prix

Dopo una buona difesa in fase di partenza, nel giro 4 O’Sullivan è costretto a cedere la leadership a Bearman. Alle loro spalle si danno battaglia Maloney, Smolyar e Hadjar, in lotta per la terza posizione. Pochi chilometri più tardi il disastro in casa ART GP: all’inizio del giro 5 Saucy tenta un attacco troppo aggressivo in curva 1 sul proprio compagno di team Victor Martins, danneggiando la propria ala anteriore. Il pilota brasiliano accusa successivamente una foratura ed entrambi sono costretti al ritiro. Altri due protagonisti sono costretti al pit: il poleman di ieri Franco Colapinto e la Prema di Jak Crawford.

Dopo esser rimasto per qualche tornata in zona DRS rispetto al leader, O’Sullivan inizia a perdere ritmo nella seconda metà di gara permettendo al terzetto alle sue spalle di raggiungerlo. All’inizio del giro 15 viene sopravanzato da Maloney e Hadjar, con quest’ultimo che riesce così a portarsi in zona podio. Il francese mostra tutto il suo potenziale guadagnando la seconda posizione nel giro successivo. L’ultimo giro ci regala una spettacolare lotta per la quarta posizione tra Maloney (che nel mentre era stato superato anche da Smolyar) e un arrembante Leclerc, in grande rimonta. Il pilota delle Barbados riesce a mantenere la quarta posizione al fotofinish.

Bearman penalizzato, la vittoria in Bahrain va a Isack Hadjar

E’ così Oliver Bearman a passare per primo sotto la bandiera a scacchi ma tra lo sconcerto del team Prema riceve una penalità di 5 secondi causa track limits. La vittoria della prima gara del Bahrain passa così a Isack Hadjar, con il debuttante del team Prema costretto a salire sul secondo gradino del podio. Terzo è Smolyar, pilota che sino a pochi giorni fa sembrava non intenzionato a correre in questa stagione.

Dopo aver vinto la battaglia dell’ultimo giro contro Leclerc, Maloney chiude quarto davanti al monegasco. Sesta posizione per un O’Sullivan in grossa difficoltà nella seconda metà di gara, davanti a Caio Collet e Kaylen Frederick, ultimi a punti. La top ten è chiusa da Juan Manuel Correa e David Vidales.

I due piloti italiani Francesco Pizzi e Enzo Trulli chiudono le loro gare rispettivamente in diciannovesima e ventesima posizione, dopo essersi resi protagonisti di una serie di duelli nella pancia del gruppo. La Formula 3 torna in pista domani mattina per la prima Feature Race della stagione, la gara basata sul risultato delle qualifiche che assegna pieno punteggio.

Samuele Fassino

Leggi anche: FIA F3 | BAHRAIN, QUALIFICHE: COLAPINTO E VAN AMERSFOORT FIRMANO LA PRIMA POLE POSITION DELL’ANNO!