Lo aveva già dimostrato più volte che andava forte, ma addirittura ottenere la pole position alla gara d’esordio è stata una vera e propria sorpresa per tutti! In Bahrain, a chiudere al top la prima sessione di qualifica dell’anno di FIA F3 è stato infatti, Franco Colapinto a bordo della vettura nero-arancione del team Van Amersfoort.

Il pilota argentino partirà quindi dalla prima casella domani, grazie all’1:46.249 ottenuto a pochi attimi dal termine, dopo aver lottato per tutta la mezz’ora disponibile con l’esperto Roman Stanek e il rookie indiano Kush Maini.

C’è ancora tanto da imparare invece per i nostri due portacolori Francesco Pizzi e Enzo Trulli, che concludono la sessione 23° e 28°.

PRIMA PARTE

Il rookie Zak O’Sullivan è il primo a portarsi in testa, scalzato poi da Stanek, Athur Leclerc e Franco Colapinto, che si dimostra subito in grande forma! L’argentino viene però a sua volta spodestato prima da William Alatalo e poi da Victor Martins.

A mettersi in mostra è poi anche lo svizzero Gregoire Saucy che ci prova e va al comando, seguito da Caio Collet, brasiliano di MP Motorsport. Quindi Stanek che prende il posto del pilota sudamericano di Alpine Academy e Martins al quarto posto.

A metà sessione quasi tutti i piloti tornano in pit lane per il cambio gomme, tranne Alex Smolyar (che così si porta in testa) e Juan Manuel Correa.

SECONDA PARTE

Una volta tornati in pista con gomme fresche, è Stanek ad issarsi in vetta, prima che, a pochi minuti dal termine, Colapinto fermi il cronometro sull’1:46.249, che gli regalerà di fatto la pole position.

Un tempo che nessuno riuscirà a scalfire! A pochi secondi, quando Martins è terzo, arriva a sorpresa Maini, che ottiene la seconda fila e sale virtualmente sul terzo gradino del podio. Pole position e tanta soddisfazione quindi per Colapinto, che partirà al fianco di Stanek, quindi Maini, Saucy e Martins.

Domani la Sprint Race a partire dalle ore 12.45 locali.

Giulia Scalerandi

