Seb Fernandez mette le mani sulla prima pole position dell’anno in F3, sul tracciato di Spielberg in Austria. In una qualifica molto movimentata e combattuta, il pilota spagnolo, fermando il cronometro su 1:19.429 negli ultimi secondi a disposizione, beffa il collega Lirim Zendeli, che sembrava essere già proclamato poleman.

Riassunto sessione

A scendere in pista per primi ed ottenere i posti al vertice, nella mezz’ora di qualifica, sono stati prima Zendeli, poi Enaam Ahmed, davanti a Richard Verschoor e Clement Novalak. Nei primi minuti Alessio Deledda migliora, salendo in quinta piazza, mentre Zendeli guadagna la seconda piazza.

La battaglia continua con Hughes, che si piazza davanti a tutti, seguito da Ahmed e Novalak, quindi è la volta di David Beckmann davanti a Fernandez. In un nuovo tentativo Novalak mette le ruote nella ghiaia, ma fortunatamente torna in pista senza danni. Fernandez segna il tempo di 1:20.079, che verrà abbassato poco dopo da Logan Sargeant.

Lo statunitense del team Prema rimane al vertice fino al rientro in pista dopo la sosta in pitlane per tutti. Poco prima del rientro in pit-lane viene sventolata bandiera gialla, poichè Alex Peroni tampona Fredrik Vesti. Terminata il periodo di bandiere gialle la bagarre comincia nuovamente con un Hughes scatenato, che firma subito la pole temporanea salendo al comando, seguito da Sargeant, Zendeli e Fernandez.

Proprio quest’ultimo, negli ultimissimi giri a disposizione, sale al vertice, ma Zendeli abbassa il tempo dello spagnolo. E’ una lotta solamente fra Zendeli e Fernandez per la pole position. Il tedesco va al vertice con un 1:19.445, davanti a Fernandez e Piastri, ma ecco che l’ultimissimo giro a disposizione di Fernandez permette di agguantare la pole finale!

Con un 1:19.429 Seb scalza il collega e si prende la prima pole position dell’anno. Seguono Piastri, Sargeant e Hughes. Matteo Nannini termina 18°, davanti a Federico Malvestiti (19°) e Alessio Deledda in ventisettesima piazza. Domani gara-1 dalle 10.25.

Giulia Scalerandi