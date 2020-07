Si è fatta aspettare, ma ormai l’attesa è finita: assieme alla F1, questo week-end scatterà la stagione di FIA F3 dal tracciato austriaco di Spielberg. Una stagione particolare quella di quest’anno, con Liberty Media costretta a ripiegare su più weekend nello stesso impianto a causa dei problemi portati dal Covid-19.

Ciò non significa però che mancheranno i colpi di scena, le battaglie in pista e i giovanissimi piloti pronti a tutto per mettersi in mostra. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio chi saranno i 30 protagonisti di questa annata che sta per partire ed il calendario.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

Il sedile del team Prema, lasciato libero dal campione in carica Robert Shwartzman, sarà occupato dall’australiano Oscar Piastri (che correrà proprio con il numero 1). Classe 2001, campione 2019 di F. Renault Eurocup, dal 2020 è entrato a far parte dell’Academy Renault. Al fianco di Oscar, ci saranno Frederik Vesti, danese del 2002, che lo scorso anno è diventato campione di F. Regional ed il 19enne statunitense Logan Sargeant, salito sul terzo gradino del podio lo scorso anno nel GP di Macao.

Il team francese ART GP proverà sicuramente a dare filo da torcere al team veneto, perciò punterà sul francesino Theo Pourchaire, classe 2003, campione in carica di ADAC F4 e campione della F4 francese nel 2018, entrato a far parte dell’Academy Sauber. Il transalpino dividerà il box con il 18enne russo Alexander Smolyar, terzo in F. Renault nel 2019 e con il 19enne Seb Fernandez.

Hitech GP schiererà invece sull’esperto britannico Max Fewtrell, classe 99, giunto lo scorso anno decimo in F3 ed in forza nel vivaio Renault, sul neozelandese Liam Lawson, vice-campione di EuroFormula Open nel 2019 e vice-campione di quest’anno in Toyota New Zealand Series. E’ membro del vivaio Red Bull e, con il talentuoso Liam, anche l’altrettanto talento norvegese, compagno di scuderia, Dennis Hauger ne fa parte. Il pilota nordico, classe 2003, è diventato campione di F4 italiana e vice-campione nella serie tedesca.

Vestiranno i colori del team Trident i tedeschi David Beckmann e Lirim Zendeli, oltre che l’inglese Olly Caldwell. Il primo, classe 2000, è tra i più esperti avendo già disputato lo scorso anno il campionato (terminato in 14ª piazza), mentre per quanto riguarda Lirim, classe 1999, sarà alla seconda esperienza nella serie (dove lo scorso anno ha chiuso 18°). Lo scorso anno è stato inoltre protagonista dell’europeo di F. Regional, campionato che ha chiuso quattordicesimo, mentre quest’anno ha terminato il campionato Toyota New Series in ottava piazza.

Anche il 18enne britannico Olly Caldwell è proveniente dal F. Regional, che lo scorso anno ha chiuso quinto. Quest’anno invece ha fatto esperienza nelle ruote coperte partecipando alla 12h di Bathurst.

HWA RaceLab scenderà in pista con l’espertissimo 26enne inglese Jake Hughes, giunto lo scorso anno (a bordo della vettura dello stesso team) 7° nella serie e 14° quest’anno in F. 3 Asian Championship. A dividere la tenda del team tedesco due nomi importanti come quello di Enzo Fittipaldi e di Jack Doohan. Il primo, brasiliano classe 2001, nipote del più celebre Emerson e pilota del vivaio del Cavallino, correrà con il numero 14. Il giovanissimo sudamericano ha vinto la F4 italiana nel 2018, prima di diventare vice-campione di F. Regional con il team Prema.

Il secondo, australiano del 2003, è il figlio di Mick, campione delle due ruote. Il pilota, che da quest’anno è entrato a far parte del team Red Bull Junior, lo scorso anno ha partecipato all’EuroFormula Open, terminando al secondo posto la F3 Asian, giungendo inoltre secondo nell’edizione 2019/20 in F3 Asian Championship.

Sarà della partita anche la squadra olandese MP Motorsport, che ha scelto di puntare su Lukas Dunner, austriaco del 2002, arrivato terzo in EuroFormula Open lo scorso anno e sugli olandesi Bent Viscaal (classe ’99, vicecampione di EuroFormula Open nel 2018 e quindicesimo lo scorso anno in F3) e Richard Verschoor (classe 2000, vincitore 2019 del FIA F3 World Cup a Macao) che correrà con il numero 17.

Il team svizzero Jenzer punterà sui nostri portacolori Matteo Nannini e Federico Malvestiti, oltre che sull’australiano Calan Williams. Matteo, classe 2003, ha accumulato molta esperienza lo scorso anno fra F4, F. Regional e F. Renault con il successo in F4 UAE, mentre Federico è nato nel 2000 e proviene dalla F. Renault, dove ha terminato 14°, dopo una lunga esperienza in F4. Dello stesso anno di nascita di Federico, Calan è stato campione di F3 australiana nel 2017; nel 2018 e nel 2019 ha partecipato all’EuroFormula Open.

A rafforzare la nostra pattuglia ci sarà anche Alessio Deledda, che ha riconfermato il proprio impegno in F3 con Campos Racing. La scuderia spagnola punta inoltre sull’australiano di origini italiane Alex Peroni, classe 1999 e sull’unica rappresentante femminile in griglia, ovvero la tedesca Sophia Floersch. Il team inglese Carlin Buzz ha scelto 3 piloti nati nel 2000: i due rookie inglesi Enaam Ahmed (3° in Formula 3 giapponese nel 2019) e Clement Novalak (campione in carica di F3 britannica) e l’americano Cameron Das, anche lui al debutto nella serie dopo 2 anni trascorsi in EF Open.

Infine il team Charouz System, che, notizia di poco fa, ha deciso di sostituire il finlandese Niko Kari con il ceco Roman Stanek, classe 2004, che aveva sciolto il contratto con Prema per correre in F. Regional (al suo posto Jamie Chadwick). Con il ceco anche il brasiliano Igor Fraga, classe ’98 e membro del Red Bull Junior Team, proveniente dalle gare di simulazione. Lo scorso anno è giunto terzo in F. Regional.

La scuderia elvetica avrà fra le proprie fila David Schumacher, cugino di Mick e figlio di Ralf. Classe 2001, ha chiuso quarto lo scorso anno in F. Regional.

CALENDARIO

Si scatterà domani con le prove libere e le qualifiche, mentre sabato mattina sarà la volta di gara-1 e domenica mattina di gara-2 sul tracciato di Spielberg. Si rimarrà in Austria anche la prossima settimana.

Dal 17 al 19 luglio ci si trasferirà a Budapest per il terzo round, per poi volare in Inghilterra per un altro “doppio round” sul tracciato di Silverstone nei weekend del 31 luglio-2 agosto e del 7-9 agosto. La settimana successiva (14-16 agosto) ci si sposterà ancora, questa volta in Spagna, sul tracciato del Montmelò, per il terzultimo appuntamento.

Penultimo round a fine agosto a Spa, prima del gran finale in Italia, a Monza dal 4 al 6 settembre.

