Doppietta Prema per la gara di apertura della FIA F3 al Red Bull Ring in Austria: Piastri è il primo vincitore del 2020 davanti al compagno di squadra Sargeant e a un sorprendente Peroni.

Inizio in grande stile per i campioni 2019, grazie alla doppietta di Oscar Piastri e Logan Sargeant. Il poleman Sebastian Fernandez termina la sua gara nelle fasi iniziali a seguito di una collisione proprio con Piastri, in cui il driver ART ha avuto la peggio, ritirandosi ai box.

Grande start di Zendeli, partito in seconda posizione, che conquista per le prime curve la vetta, per poi essere sopravanzato da Piastri. Il driver Trident perde però terreno nel corso della gara, giungendo quinto al traguardo. Mentre Piastri gestisce il distacco e conquista la prima vittoria di stagione, le posizioni subito dietro vedono delle infuocate bagarre.

Sargeant supera Zendeli; nel frattempo Alex Peroni (partito dall’ottava piazza), dopo l’ottimo spunto iniziale, continua la rimonta e con il caos iniziale si trova quarto.

L’australiano di Campos sopravanza il portacolori Trident, conquistando il terzo posto davanti a Frederik Vesti. Al suo primo podio F3 in assoluto aggiunge anche il giro più veloce.

Il debuttante Vesti conquista così il quarto posto, davanti a Zendeli. Liam Lawson giunge al traguardo in sesta posizione dopo essere partito 12esimo, davanti a David Beckmann, Richard Verschoor, Smolyar e Novalak decimo.

Oscar Piastri ha dichiarato: “Vincere la prima gara è un ottimo inizio dell’anno. Con il contatto iniziale pensavo che la mia prima gara sarebbe durata poco, ma per fortuna l’ho superato e ho conquistato e mantenuto la testa. Non avrei potuto iniziare meglio l’anno e spero di poter recuperare qualche punto nella griglia inversa domani”.

Il francese di Carlin, Novalak, inizierà la Gara 2 dalla pole domani alle 9.45 ora locale, con dietro il compagno rookie Alex Smolyar e il vincitore di Macau Richard Verschoor. Non mancherà lo spettacolo anche nella gara 2 di questo weekend di apertura di stagione per la combattuta FIA F3.

Anna Mangione