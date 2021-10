Terminato il campionato internazionale di FIA F3, la serie ha ufficializzato i 10 team che riempiranno la griglia delle stagioni 2022, 2023 e 2024: una delle scuderie attuali verrà sostituita da una new-entry, mentre rimangono due le squadre nostrane. Resta invariato il numero di vetture schierate: tre per team, per un totale di 30 piloti sulla griglia.

ECCO LE DIECI SQUADRE

Partendo da casa nostra, resteranno in griglia due grandi protagonisti del 2021 come Prema e Trident, che nella stagione appena terminata hanno particolarmente brillato grazie al contributo e ai successi di Dennis Hauger, vincitore del campionato, e Jack Doohan, vice-campione. Il team milanese, in particolare, ha primeggiato nella classifica riservata alle squadre, battendo la compagine veneta.

Saranno della partita anche la scuderia francese ART GP, gli spagnoli di Campos Racing e l’inglese Carlin Racing. Si presenteranno ancora ai nastri di partenza anche il team ceco Charouz Racing System, così come Jenzer Motorsport e Hitech GP.

A dare man forte al team olandese MP Motorsport arriva invece Van Amersfoort, già presente (con grandi risultati) in F4 Italia, Euroformula Open e F. Regional. La squadra sostituirà il team tedesco HWA Racelab, che saluta la serie.

ART Grand Prix – FRA

Campos Racing – ESP

Carlin – GBR

Charouz Racing System – CZE

Hitech Grand Prix – GBR

Jenzer Motorsport – CHE

MP Motorsport – NLD

PREMA Racing – ITA

Trident – ITA

Van Amersfoort Racing – NLD

LE PAROLE DI BRUNO MICHEL, CEO FIA F3

“Per i prossimi 3 anni – ha esordito Michel – abbiamo deciso di rinnovare la nostra fiducia a 9 team. Sono con noi da molti anni e hanno dimostrato il loro valore, la loro competenza e la loro professionalità.

Vorrei dare il benvenuto al team Van Amersfoort, che si aggiunge alla lista. Il successo nelle altre categorie fa di loro una bella aggiunta alla nostra griglia. Sono sicuro che si adatteranno bene alle sfide del campionato.

Infine, vorrei avere l’opportunità di ringraziare HWA Racelab per le 3 stagione passate, nel quale hanno ottenuto 4 successi e 10 podi”.

Giulia Scalerandi