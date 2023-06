Per la prima volta dal 2019, la Formula 3 e il FIA GT torneranno a Macao, per disputare le Coppe del Mondo di categoria. Due eventi che mancavano nell’ex protettorato portoghese dal 2019, prima che la pandemia rendesse impossibile recarsi in Cina.

L’annuncio

Era nell’aria, ma l’annuncio della FIA è arrivato solo oggi. Il GP di Macao, che quest’anno arriverà alla sua 70esima edizione, tornerà ad accogliere sia la Coppa del Mondo della Formula 3 che quella GT. La prima è storicamente l’evento principale che si svolge a Macao: fino al 2018 vi correvano le vetture del defunto Campionato Europeo di Formula 3, mentre proprio dal 2019 si è passati a quelle della FIA F3, ossia la categoria di supporto della F1. In quell’occasione la gara fu una tappa extra campionato, poiché vi prendevano parte gli stessi team impegnati nella serie internazionale. L’ultima edizione fu vinta da Richard Verschoor.

Un’assenza che durava da troppo tempo

Negli ultimi tre anni, viste le stringenti misure adottate dalla Cina, il GP di Macao vedeva impegnate le vetture della Formula 4 Cinese. A vincere tutte e tre le edizioni è stato il pilota di casa Hon Chio Leong. Finalmente tornerà a disputarsi una delle gare più importanti del panorama motoristico, forse la classica per eccellenza per le categorie minori, che vanta nell’albo d’oro dei nomi illustri: da Patrese a Senna, dai fratelli Schumacher a Coulthard, fino ad arrivare all’ultimo pilota che dopo averla vinta è poi approdato in F1, ossia Lucas Di Grassi. Il weekend sarà articolato in due sessioni di prove libere, due di qualifica e due gare. La prima gara sarà di qualificazione da dieci giri, mentre la seconda, la Feature, da quindici. Da non dimenticare che, al di là del prestigio, il GP di Macao fornisce a chi lo vince cinque punti per la Superlicenza FIA. Ci sarà anche una novità, visto che l’appuntamento di Macao, come avvenne anche dieci anni fa per il sessantesimo anniversario, sarà diviso in due weekend.

Lo stesso vale per la FIA GT World Cup, che si è tenuta dal 2015 al 2019 (dal 2008 aveva la titolazione di Macau GT Cup). In questo caso, il format vedrà sempre due sessioni di prove libere, due di qualifica e due gare da 12 e da 16 giri. I due eventi avranno luogo tra il 16 e il 19 novembre. L’anno scorso vinse Maro Engel su Mercedes, ma l’ultima World Cup, del 2019, fu vinta da Raffaele Marciello.

Le iscrizioni per team e piloti si apriranno l’1 luglio e si chiuderanno il 31 agosto. Bisognerà vedere se sarà presente Mister Macao, ossia Edoardo Mortara, che con le sue sei vittorie (due in Formula 3 e quattro nel GT) è il più vincente di sempre sul circuito di Guia.

Dichiarazioni

“Il ritorno del FIA GT – ha detto Marek Nawarecki, Direttore del Circuit Sport Department della FIA – è una grande notizia. La quantità di costruttori coinvolti e di modelli omologati rende la GT3 la categoria per vetture clienti più di successo della FIA. È quindi importante che abbia il proprio apice sotto forma di un evento sprint a sé stante con titolarità di Coppa del Mondo. L’importanza della GT3 cresce sempre di più, ed è quindi estremamente positivo per la FIA tornare tra le strade di Macao, per tutti coloro coinvolti, anche per i fan di questo splendido circuito che ha sempre regalato gare emozionanti. Mi aspetto una forte entry list, con un’ampia gamma di vetture GT3 e con alcuni dei migliori piloti GT.”

Nikolas Tombazis, direttore della sezione Monoposto della FIA, ha aggiunto: “Siamo davvero contenti di rivedere il ritorno della FIA Formula 3 World Cup a Macao. La storia tra la F3 e Macao è una delle più famose del motorsport, e l’evento è sempre stato speciale nel calendario delle formule minori. Negli anni molti dei più grandi nomi della storia delle corse hanno gareggiato a Macao, poiché far bene lì è segno di grande talento. È una notizia fantastica che questa storia possa continuare con questa generazione di vetture di Formula 3, che avevano già debuttato qui nel 2019. Grazie al lavoro e alla collaborazione tra FIA, il Comitato Organizzativo del GP di Macao, l’AAMC, e il promoter della FIA F3, la FIA F3 World Cup ha un futuro luminoso.”

Conclude infine Pun Weng Kun, Coordinatore del Comitato Organizzativo del GP di Macao: “Siamo onorati di continuare a ricevere la fiducia della FIA. Ospitare la FIA GT World Cup e la FIA F3 World Cup è la prova del riconoscimento da parte della FIA delle nostre abilità organizzative, e rafforzerà ulteriormente la posizione del GP di Macao nel panorama motoristico globale. Non vediamo l’ora di lavorare con la FIA per finalizzare i dettagli del ritorno degli eventi, e accogliere piloti d’elite per gareggiare al Guia Circuit.”

Alfredo Cirelli