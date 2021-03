Trident Motorsport annuncia a pochi giorni dal test in Bahrain la line-up nel FIA F2 Championship 2021. La squadra italiana porta al debutto Bent Viscaal nella sua compagine e conferma il nipponico Marino Sato.

Il driver olandese Bent Viscaal farà parte della line-up nella prova d’esordio del FIA Formula 2 Championship 2021, che si disputerà sul tracciato di Sakhir a fine marzo. Per il ventunenne di Albergen si tratterà del debutto assoluto nella categoria, dopo aver sostenuto una sessione di test lo scorso dicembre a Sakhir proprio con il team Trident.

Viscaal è reduce da due solide stagioni nel FIA Formula 3 Championship. In precedenza, il pilota dei Paesi Bassi aveva conquistato la piazza d’onore nella Euroformula Open nel 2018 e il terzo posto nella F.4 spagnola, categoria che l’ha visto debuttare in monoposto nel 2017.

Il giovane esordiente che sarà alla guida della vettura 24 afferma: “Non vedo l’ora di debuttare con i colori del Trident Motorsport nel FIA Formula 2 Championship. Mancano poco più due settimane al momento in cui scenderò in pista per i test collettivi, sono davvero entusiasta! Il lavoro di preparazione è stato ben condotto, conosco il valore del Trident Motorsport e finalmente è arrivato il momento di lavorare insieme. Sono certo che raggiungeremo grandi risultati”.

Ad affiancare il giovane olandese, si conferma la presenza di Marino Sato nel team milanese Trident Motorsport. Il ventunenne nipponico disputerà la sua seconda stagione nella categoria, rimanendo fedele ai colori del Team Trident. Sato, autore di un campionato in crescita nel 2020, ha l’obiettivo di confermare i progressi mostrati e disputare una solida stagione. Sato ha esordito nel FIA Formula 2 Championship nella parte conclusiva della stagione 2019, annata nella quale si è laureato campione nella Euroformula Open.

Marino Sato è entusiasta di continuare l’esperienza insieme al team Trident ed è pronto a portare casa risultati, migliorando quanto raccolto nella scorsa stagione.

Giacomo Ricci, Team Manager Trident Motorsport: “Per il Trident Motorsport è motivo di grande soddisfazione portare al debutto Bent Viscaal nel FIA Formula 2 Championship con i nostri colori in occasione della prima corsa stagionale a Sakhir. Abbiamo svolto una giornata di prove lo scorso dicembre in Bahrain con Bent, un pilota del quale abbiamo a più riprese apprezzato le doti velocistiche. Siamo convinti di poter raggiungere buoni risultati insieme al pilota dei Paesi Bassi, al quale daremo il massimo supporto. E’ ulteriore motivo di grande soddisfazione potere schierare il ventunenne Marino Sato per la seconda stagione consecutiva, dopo la positiva esperienza avuta dodici mesi fa. Nello scorso campionato Marino ha mostrato evidenti progressi, che ci rendono fiduciosi nel suo potenziale in vista della nuova stagione.”

Dopo l’annuncio della line-up Trident Motorsport con Marino Sato e Bent Viscaal, lo schieramento della FIA F2 va verso il completamento.

Anna Mangione

