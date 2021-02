Sarà la coppia formata da David Beckmann e Guilherme Samaia a rappresentare il team ceco Charouz System Racing nella stagione 2021 di FIA F2. La squadra, almeno per quanto riguarda la Serie cadetta, ha deciso di affiancare un esperto ad un rookie.

Il primo, il 24enne Samaia, ha già un anno di esperienza in F2, tra le fila del team Campos, con precedenti apparizioni in British F3, F3 spagnola, EuroFormula Open ed un titolo di campione di F3 brasiliana.

Passato differente, invece per il rookie tedesco, che debutterà in F2 dopo un’ottima stagione in F3, che lo ha visto terminare sesto in classifica generale, grazie a 2 vittorie e 5 podi con i colori del team Trident. Prima del debutto in F3, Beckmann ha corso in ADAC F4, in Italian F4 e nel vecchio campionato di F3.

LE PAROLE DEI PILOTI

Samaia ha commentato: “Sono molto contento di unirmi al team Charouz Racing. Mi hanno dato una grande opportunità alla fine del 2020, di ripartire e di mostrare cosa siamo capaci di fare in pista. Il team mi ha portato grande energia grazie al buon test post-stagionale. Sono davvero grato di avere un grande gruppo accanto a me. Sono sicuro che saremo un team tosto, quest’anno. Spingeremo molto!”

Beckmann ha dichiarato: “Sono contento di salire in F2 quest’anno dopo la F3. E’ emozionante avere di fronte a me una nuova sfida e una nuova auto, che mi ricorda il passaggio dalla F4 alla F3, e questa sarà una bella sfida. Sicuramente è anche uno step in più verso la Formula 1, ciò significa avere il mio obiettivo un po’ più vicino. Essere con il team Charouz System racing in questa avventura mi fa sentire a mio agio: da quando ci siamo uniti, la squadra ha dimostrato di essere sul pezzo, competitivi e costanti con tutti i piloti. Ha un ottimo supporto e un’ottima struttura. Ho già incontrato durante i test, persone con cui ho già lavorato in precedenza e ciò mi ha messo a mio agio. Si promette una buona stagione insieme.”

Giulia Scalerandi

