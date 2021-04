Si conclude la terza giornata degli in-season test di F2 a Barcellona con il miglior tempo del brasiliano Felipe Drugovich, l’unico a scendere sotto il muro dell’1’28”. Il pilota più attivo in pista nel corso del day 3 risulta David Beckmann con 98 giri completati.

DRUGOVICH DA RECORD IN MATTINATA



La sessione mattutina dell’ultima giornata di test è stata interrotta da una breve bandiera rossa causata da un testacoda di Alessio Deledda (HWA RaceLab) in curva 1. L’azione in pista è stata ripristinata poco dopo e un arrembante Felipe Drugovich (UNI Virtuosi) con gomme medie nuove ha staccato un 1’27”945, crono che resterà imbattuto fino al termine della giornata.

Alle spalle del pilota brasiliano figura Oscar Piastri (Prema) in 1’28”105, 180 millesimi più rapido di Christian Lundgaard. Bene anche il duo Hitech su gomme nuove. Liam Lawson fa segnare il quarto miglior tempo, tallonato dall’estone Juri Vips con soli 11 millesimi di ritardo.

Brilla anche il francese di ART Grand Prix Théo Pourchaire in P6 a mezzo secondo dalla vetta, davanti a Robert Shwartzman, Bent Viscaal e Lirim Zendeli. Decimo Guanyu Zhou a 0.810s dal compagno di squadra Drugovich. Nel minuto conclusivo delle tre ore a disposizione, lo stop di Jehan Daruvala in curva 11 ha posto fine alla sessione in anticipo.

VISCAAL PRECEDE NANNINI NEL POMERIGGIO, SESSIONE TRAVAGLIATA PER LAWSON

La sessione pomeridiana sotto il sole di Barcellona ha avuto inizio con un 1-2 targato HWA RaceLab. I nostri portacolori Matteo Nannini e Alessio Deledda hanno fatto segnare rispettivamente il primo e il secondo tempo in 1’30”346 e 1’32”183. Dopo le interruzioni causate da Lawson (a muro in curva 5) e Verschoor (fermo in curva 7), il duo Trident si è reso protagonista.

Bent Viscaal ha sopravanzato Nannini nel corso dell’ultima ora di test, abbassando il miglior tempo del pomeriggio a 1’30”280. Marino Sato chiude 3° a quasi 7 decimi dal compagno di squadra, davanti ad Alessio Deledda e Marcus Armstrong.

Lirim Zendeli (MP Motorsport) precede l’altra metà del team DAMS, Roy Nissany (P7) e Robert Shwartzman in ottava posizione. Nono tempo per Liam Lawson, frenato da un problema a 15 minuti dalla conclusione. Chiude la top-10 Oscar Piastri, mentre Beckmann sfiora i 100 giri a fine giornata.

Il prossimo appuntamento in pista con il campionato di FIA F2 sarà dal 20 al 22 Maggio a Monte Carlo (Monaco), teatro del secondo round stagionale.

Beatrice Zamuner