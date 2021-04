Va a Richard Verschoor la seconda giornata di test collettivi a Barcellona della FIA F2, penultima prima del prossimo weekend di gara a Montecarlo. L’olandese ha segnato un interessante 1:28.280, molto più veloce rispetto ai riferimenti della giornata di ieri, ma tutti i piloti hanno abbassato notevolmente le proprie prestazioni, sintomo di un tracciato nelle migliori condizioni.

VERSCHOOR SOTTO IL TEMPO POLE 2020 NELLA SECONDA GIORNATA DI TEST F2 A BARCELLONA

Si è dimostrato velocissimo il tracciato di Barcellona nella giornata odierna. Il miglior crono segnato da Verschoor è stato addirittura più veloce della pole position ottenuta lo scorso agosto. Gli oltre due decimi di vantaggio sul secondo classificato mettono il timbro sull’ottima giornata dell’uomo MP Motorsport.

Felipe Drugovich si conferma al vertice, bissando la seconda posizione ottenuta ieri. Terzo Marcus Armstrong che lo segue lontano poco più di un decimo. Bent Viscaal è il secondo rookie in graduatoria, grazie a un ottimo 1:28.675 che lo ha posizionato a soli 5 millesimi dalla prestazione di Armstrong. Theo Pourchaire ha invece fatto segnare il quinto tempo.

Buoni riscontri anche da parte di Liam Zendeli, sesto, mentre Christian Lundgaard perde qualche posizione rispetto al miglior tempo siglato ieri. Il danese non è riuscito a mettere assieme i suoi migliori settori, cosa che gli avrebbe permesso di issarsi nei primi tre posti. Le Hitech Gp di Liam Lawson e Juri Vips, assieme alla DAMS di Guanyu Zhou chiudono la top ten.

NANNINI E DELEDDA LONTANI MA ANCORA CONCENTRATI SUL PASSO GARA

Ancora lontane dai migliori le Prema di Oscar Piastri (quindicesimo) e Robert Shwartzman (diciassettesimo), mentre le HWA Racelab di Nannini e Deledda chiudono anche quest’oggi la graduatoria. Ancora molto lavoro in vista gara per il giovanissimo nipote d’arte, mentre il pilota romano ha dovuto recuperare il lavoro rallentato nella giornata di ieri. Domani piloti in pista per l’ultima giornata di test.



DRIVER TEAM LAPTIME LAPS 1 Richard Verschoor MP Motorsport 1:28.280 51 2 Ralph Boschung Campos Racing 1:28.474 32 3 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:28.544 45 4 Marcus Armstrong DAMS 1:28.670 35 5 Bent Viscaal Trident 1:28.675 39 6 Roy Nissany DAMS 1:28.698 36 7 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:28.766 48 8 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:28.801 41 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:28.805 49 10 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:28.810 40 11 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:28.872 53 12 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1:28.880 50 13 Jehan Daruvala Carlin 1:28.884 32 14 Gianluca Petecof Campos Racing 1:28.929 37 15 Dan Ticktum Carlin 1:29.012 34 16 Oscar Piastri PREMA Racing 1:29.059 25 17 Marino Sato Trident 1:29.175 32 18 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:29.260 24 19 Guliherme Samaia Charouz Racing System 1:30.125 49 20 David Beckmann Charouz Racing System 1:30.194 44 21 Matteo Nannini HWA Racelab 1:30.855 27 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1:32.721 26

Samuele Fassino