E’ il tedesco David Beckmann il più veloce dopo la prima giornata di test pre-stagionali della FIA F2 2021. La Formula 2 è partita ufficialmente con la prima sessione di prove generali cominciata nella giornata odierna sul circuito di Manama. Domani e mercoledì gli altri due giorni a disposizione per preparare al meglio il nuovo campionato.

DAVID BECKMANN AL TOP

Un rookie al comando dopo il primo giorno di test a Sakhir. David Beckmann ha distanziato il plotone segnando un interessante 1:42.844, poco più di un secondo più alto del tempo pole fatto segnare da Callum Ilott nella stagione 2020. Il neo arrivato in casa Charouz ha preceduto il duo ART Grand Prix, con Christian Lundgaard a precedere di pochi millesimi Theo Pourchaire. Quarta posizione a fine giornata per la MP Motorsport pilotata dal brasiliano Felipe Drugovich, che paga a fine giornata un secondo di distacco dal leader.

MOLTI PILOTI CONCENTRATI SU LONG RUN

Troviamo un altro rookie in sesta posizione, il vincitore della Formula 3 2020 Oscar Piastri, seguito da Marino Sato e Liam Lawson, distanziati di pochi millesimi. Chiudono la top ten Ben Viscaal in nona posizione e Guanyu Zhou. Molti degli attesi protagonisti sono rimasti nelle retrovie, concentrando il loro programma su run ad alto quantitativo di carburante.

Marcus Armstrong ha chiuso in undicesima posizione, due posti più in basso rispetto a Robert Shwartzman. Addirittura ultimo tempo per Jehan Daruvala, che chiude la classifica in ventiduesima posizione. Dopo il miglior riferimento della mattinata, ha invece concluso al ventesimo posto la sessione del pomeriggio Dan Ticktum. I due italiani in forza al team HWA RACELAB Matteo Nannini e Alessio Deledda hanno concluso la giornata rispettivamente in diciassettesima e ventunesima posizione.

Quasi la totalità dei piloti ha migliorato i propri riferimenti nel pomeriggio. Il feeling ritrovato, o migliorato per quanto riguarda i rookies, e le temperature più basse hanno contribuito a rendere la sessione mattutina poco indicativa a livello cronometrico. Si torna in pista domani: ulteriori sei ore a disposizione dei piloti per prepararsi alla nuova stagione.

Samuele Fassino