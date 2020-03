La Formula 2 ha acceso i propri motori per la prima delle tre giornate di test in programma sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Per team e piloti, impegnati nella prima uscita ufficiale della stagione 2020, l’occasione è stata propizia per testare le nuove gomme da 18″ realizzate da Pirelli, in attesa che quest’ultime vengano adottate a partire dal prossimo anno anche in Formula 1.

La novità non ha però intimorito i rookie della categoria, almeno a giudicare dalla classifica delle due sessioni. Se al mattino era infatti stato l’esperto Louis Deletraz a svettare, al termine della giornata ad ottenere il miglior tempo assoluto è risultato il brasiliano Pedro Piquet, al proprio esordio con i colori del Charouz Racing System.

CHAROUZ AL TOP

Il figlio d’arte, proveniente dalla Formula 3, è stato l’unico ad infrangere il muro dell’1:42, stabilendo la migliore prestazione cronometrica in 1:41.877. Alle sue spalle il giapponese Matsushita (MP Motorsport) staccato di circa due decimi, mentre l’altro debuttante Jehan Daruvala ha sorpreso tutti staccando il terzo tempo con la monoposto del team Carlin. Buona anche la prestazione dell’israeliano Roy Nissany (neo-development driver Williams in F1) il quale ha portato il team Trident in quarta piazza, subito davanti al rookie FDA Marcus Armstrong.

La sessione pomeridiana l’esposizione di due bandiere rossa. La prima, in seguito ad un testacoda di Mazepin, poi dovuta allo stop lungo il tracciato della Hitech GP di Luca Ghiotto (19° tempo per il vicentino). Molti team si sono concentrati principalmente sulle prove di long run: tra di essi anche Prema, che ha chiuso la giornata con ben 61 giri all’attivo e Mick Schumacher (undicesimo) davanti al compagno Shwartzman, autore del quindicesimo tempo.

DELETRAZ MATTINIERO

Al mattino, come detto, Deletraz ha confermato le proprie ambizioni, siglando il miglior tempo (su una pista ancora decisamente poco gommata) in 1:43.583, subito davanti a Matsushita. A circa mezzo secondo si sono piazzati nell’ordine Daruvala, Piquet e l’esordiente brasiliano Felipe Drugovich, già campione in Euroformula Open nel 2018.

Domani il tracciato di Sakhir ospiterà la seconda giornata di test, con le sessioni che si alterneranno con quelle riservate alla Formula 3.

Marco Privitera