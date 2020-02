Luca Ghiotto firma con Hitech GP e resta in FIA Formula 2. Il pilota veneto è stato annunciato in mattinata, a fianco del russo Nikita Mazepin. Si tratta della quinta stagione consecutiva nella categoria per l’italiano, che compie un passo indietro dopo aver annunciato l’addio alla serie. Ghiotto aveva comunicato a metà novembre il passaggio, per la stagione 2020, al GT World Challenge (LEGGI QUI) con una vettura LMP1 del team R-Motorsport.







L’ex UNI-Virtuosi è stato vice-campione dell’allora GP2 Series nel 2015 e si è classificato al terzo posto lo scorso anno, dietro a Nyck De Vries e Nicholas Latifi. Visto l’impegno preso nella categoria a ruote coperte, l’italiano rischia di dare forfait per ben cinque eventi della stagione. Al suo fianco il russo Nikita Mazepin, pronto a riscattare una deludente prima stagione in Formula 2. Anche per l’ex ART GP una chance inattesa, diventata possibile solo dopo l’annuncio dell’ingresso nella serie del team britannico.

“Sono pronto per la prossima sfida che si prospetta nel prossimo campionato FIA di Formula 2” – ha esordito Luca Ghiotto. “Non vedo l’ora di tornare al volante tra qualche settimana. Vorrei ringraziare Hitech per avermi dato l’opportunità di unirmi alla squadra al loro debutto in campionato. Ho gli occhi puntati per una stagione competitiva con la squadra britannica”.

Soddisfazione ed entusiasmo anche da parte di Nikita Mazepin, cha ha dichiarato: “Sono davvero felice di correre con Hitech, mentre si apprestano a cominciare la loro prima stagione nel campionato FIA F2. È fantastico gareggiare in Formula 2 per un’altra stagione. Non vedo l’ora di approcciarmi con la nuova sfida e sarà sicuramente entusiasmante, visti i nuovi aggiornamenti delle auto e le ruote da 18 pollici di quest’anno”.

Samuele Fassino