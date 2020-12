Jehan Daruvala completa al comando la prima delle tre giornate di test post-season della F2 in programma in Bahrain da oggi a giovedì. Buona prova da parte del pilota indiano, che dopo la vittoria ottenuta nell’ultima corsa della stagione 2020 si riconferma il più veloce.

Il pilota del team Carlin è stato più veloce di 106 millesimi di secondo rispetto al suo compagno di squadra Dan Ticktum. Terzo invece Louis Delétraz, in quest’occasione in forza al team MP Motorsport.

Diverse interruzioni delle prove, dovute a problemi o uscite di pista da parte di diversi piloti. In pista anche il vicecampione in carica della F2 Callum Ilott, che nel corso di questa giornata di test si era portato in testa con un tempo di 1:43.360, prima di chiudere al sesto posto.

Quarto tempo invece per Robert Shwartzman, confermato in Prema anche il prossimo anno. A seguire il campione in carica della Formula 3 Oscar Piastri, miglior debuttante di giornata, sempre in pista con Prema.