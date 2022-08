La Feature Race di Spa-Francorchamps incorona Jack Doohan, al terzo successo in Formula 2. Il pilota australiano ha battuto il favorito Felipe Drugovich che oggi può comunque festeggiare un risultato che lo avvicina sempre più al titolo, dopo il KO tecnico di Theo Pourchaire.

Fine settimana da sogno per Doohan a Spa-Francorchamps

Weekend quasi perfetto per Jack Doohan che dopo la seconda posizione ottenuta nella Sprint di ieri guadagna la sua prima vittoria in Feature Race. Il rookie australiano batte un Drugovich in formato campionato che oggi perde la lotta contro il rivale del team DAMS ma festeggia un ulteriore guadagno di 18 punti sul primo avversario in campionato Pourchaire. Il pilota francese ha accusato un problema tecnico a inizio gara che lo ha costretto a un prematuro ritiro. Disperazione ai box per il pilota ART Grand Prix, consapevole ormai di dover abbandonare ogni velleità di vittoria del campionato. Ora il distacco tra i due supera i quaranta punti quando mancano tre round al termine della stagione.

Ultima posizione a podio per Liam Lawson, anch’egli protagonista di un weekend sopra le righe dopo essersi aggiudicato la gara di ieri. La strategia alternativa premia Richard Verschoor che rimonta nelle fasi finali montando gomme soft e chiude quarto. Il pilota Trident precede Pietro Fittipaldi quinto, davanti a Logan Sargeant e David Beckmann.

Buona gara in rimonta per Ayumu Iwasa, ottavo, davanti a Juri Vips (partito dall’ultima casella) e Clement Novalak che chiude la zona punti. Fuori dai dieci alcuni tra i protagonisti della stagione: si classificano dall’undicesima alla tredicesima posizione Frederick Vesti, Dennis Hauger e Marcus Armstrong mentre dopo la sfortunata non partenza di ieri Daruvala paga un danno all’ala anteriore nelle fasi iniziali chiudendo la corsa all’ultimo posto.

Drugovich mantiene la leadership al via

Sono Drugovich e Fittipaldi a formare la prima fila dell’ordine di partenza. E’ perfetto lo scatto del leader di campionato mentre il connazionale del team Charouz paga un abbrivio negativo venendo sopravanzato da Doohan e Beckmann. I piloti scattati dalle prime due file hanno optato per una partenza su gomma soft, Verschoor è il primo con strategia alternativa in quinta posizione. Una manciata di giri e il colpo di scena che potrebbe chiudere questo campionato: la vettura di Pourchaire si ammutolisce costringendo il francese al ritiro.

La gara cambia dopo la girandola dei pit stop

Nel primo stint di gara Doohan riesce a rimanere nella scia di Drugovich prima di anticipare la sosta rispetto al rivale. Il pilota australiano riesce nell’undercut nei confronti del rivale ritrovandosi virtualmente in prima posizione dopo il rientro in pit, nel giro successivo, di Drugovich. Il traffico favorisce il rientro del pilota brasiliano che in una sola tornata guadagna quattro secondi su Doohan e torna all’attacco della leadership. Intanto Verschoor si porta al comando momentaneo della corsa nell’attesa di montare gomma soft nei giri finali.

Alla conclusione della tornata numero 16 tutti i piloti hanno effettuato lo stop obbligatorio con la classifica che vede Doohan precedere Drugovich e Lawson. Con gomma morbida Verschoor risale facilmente la graduatoria passando dalla nona posizione data dal rientro in pista alla quarta sotratta a Fittipaldi in sole cinque tornate. Davanti non cambiano le posizioni, con Doohan a difendere un piccolo vantaggio su Drugovich e Lawson a gestire la terza posizione, risultato confermato dal passaggio sotto la bandiera a scacchi.

Il prossimo appuntamento

La Formula 2, al pari della cugina F3, tornerà in pista già nel prossimo weekend sul rinnovato tracciato di Zandvoort. Rientrato a far parte del calendario del Circus dalla scorsa stagione, vedrà il debutto della categoria di mezzo dopo aver ospitato nel 2021 con successo la Formula 3.

Samuele Fassino