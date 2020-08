Callum Ilott riesce ad avere la meglio in una qualifica estremamente combattuta del secondo round di Silverstone della FIA F2. Il pilota britannico rosicchia ulteriori quattro punti al leader di classifica, incappato in un’altra qualifica deludente. Christian Lundgaard scatterà secondo, con qualche errore di troppo che gli ha negato una pole che sembrava alla sua portata.

FIA F2: Ilott guadagna i quattro punti della pole e si porta a ridosso di Shwartzman, oggi solo 11esimo

Per un FDA che festeggia un altro, il leader di classifica, resta con l’amaro in bocca anche dopo la qualifica di Silverstone 2. Robert Shwartzman (Prema) nel weekend scorso ha potuto gestire il vantaggio guadagnato nelle prime tre gare della stagione, ma rischia in questo appuntamento di dover lasciare la testa del campionato. Solo undicesima posizione per Shwartzman, battuto ancora da Mick Schumacher, ottavo.

Con Ilott (UNI-Virtuosi) e Lundgaard (ART GP) pronti ad andare alla caccia della leadership, sorprende la terza posizione di Jack Aitken, decisamente più in palla dopo un weekend scorso contraddistinto da grosse difficoltà. L’alfiere del team Campos Racing ha preceduto un’altra sorpresa, Dan Tickum (DAMS). Una qualifica positiva anche per Luca Ghiotto che porta la sua Hitech in quinta posizione e domani aprirà la terza fila, al suo fianco Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi).

Settima posizione per la seconda Hitech in pista, portata da Nikita Mazepin; una prestazione un po’ sottotono dopo quanto fatto vedere negli ultimi appuntamenti. Ci sarà comunque l’opportunità di riscattarsi domani, così come per Mick Schumacher che partirà al suo fianco.

Nona posizione per uno degli specialisti del giro veloce, Yuki Tsunoda (Carlin), davanti a Louis Deletraz (Charouz). Non si ripete il poleman di settimana scorsa, Felipe Drugovich (MP Motorsport), addirittura dodicesimo nella qualifica del pomeriggio. Una sessione, quella odierna, estremamente competitiva, con i primi tredici piloti racchiusi in mezzo secondo. Domani via di gara-1 previsto al consueto orario delle 16:45.

Samuele Fassino