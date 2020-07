Felipe Drugovich ottiene i primi quattro punti del weekend grazie ad uno splendido giro che gli consegna la pole position della prima gara in terra britannica della FIA F2. Il pilota brasiliano è riuscito a precedere Callum Ilott, piazzatosi in seconda posizione. Seconda fila per Mick Schumacher e Christian Lundgaard.

A Drugovich i quattro punti della qualifica della FIA F2, solo diciottesimo il leader di classifica Shwartzman

Dopo la prima fila ottenuta nell’evento inaugurale, Felipe Drugovich conquista la sua prima pole position in Formula 2. Il pilota MP Motorsport continua a stupire, dopo ottime prestazioni già coronate dalla vittoria in gara-2 nel Gran Premio austriaco. Partirà da posizione favorevole il primo inseguitore di Robert Shwartzman, Callum Ilott, che ha piazzato la sua Dallara del team UNI-Virtuosi in seconda posizione, a poco più di un decimo dal battistrada. Domani una grande occasione per recuperare punti, visto che il russo scatterà addirittura dalla diciottesima posizione, in una qualifica condizionata dal traffico e da qualche sbavatura di troppo.

Fa decisamente meglio il suo compagno di team, Mick Schumacher, che domani scatterà dalla terza posizione, a precedere Christian Lundgaard (ART GP), sempre nelle posizioni di vertice. L’Ungheria sembra aver rivitalizzato Nikita Mazepin (Hitech GP) che si piazza quinto, davanti a Jack Aitken (Campos Racing) intento a recuperare una stagione non iniziata secondo le aspettative.

Settima posizione per Jehan Daruvala (Carlin), leader con il primo set di gomme, segue Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) lontano dal suo compagno di team. E’ ancora una Carlin a piazzarsi in nona posizione, questa volta con Yuki Tsunoda, precedendo Louis Deletraz (Charouz) che chiude la top ten.

Qualifica opaca per Luca Ghiotto che domani prenderà il via solamente dalla tredicesima posizione, davanti a Pedro Piquet (Charouz) e Marcus Armstrong (ART GP). Durante la sessione si è reso protagonista in negativo Roy Nissany, autore di ruota a ruota non autorizzati con i colleghi. Vedremo se la commissione prenderà provvedimenti, in caso contrario scatterà dalla diciannovesima posizione. Domani via di gara-1 alle 16:45.

Samuele Fassino