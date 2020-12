Si conclude con il primo successo in carriera di Jehan Daruvala la stagione 2020 del campionato FIA F2. Sul circuito di Sakhir l’indiano si è preso una meritata vittoria dopo aver lottato con Daniel Ticktum, mentre i due contendenti per il titolo hanno concluso la gara fuori dalla zona punti. Con distacco invariato dunque è Mick Schumacher il campione.

DOPPIETTA CARLIN

Gara scoppiettante anche quella odierna, con Daruvala e Ticktum subito in lotta per la prima posizione. Il pilota britannico nelle battute conclusive della gara ha poi perso terreno dal vincitore ed all’ultima curva è stato beffato anche dal vincitore di Gara-1 Yuki Tsunoda. Il giapponese si è preso così la seconda posizione, andando a completare la doppietta Carlin sul podio.

SCHUMACHER CAMPIONE FIA F2 2020

Occhi puntati ovviamente sulla lotta per il titolo, con Mick Schumacher partito molto bene dalla terza posizione, ma quasi subito in crisi di gomme nei giri successivi. Il tedesco infatti ha dovuto tenere a bada gli attacchi di Callum Ilott, il quale è riuscito poi a superarlo, nonostante un discutibile tentativo di chiusura da parte del neo-campione.

Una volta effettuata la sosta, Schumacher è sprofondato nelle retrovie e nonostante una serie di giri veloci ha chiuso inevitabilmente fuori dalla zona punti. Non è andata meglio però al suo avversario Ilott, che dopo aver avuto strada libera è andato a sua volta in crisi di gomme, venendo sfilato fino a concludere la corsa in decima posizione.

Poco fuori dal podio il suo compagno di squadra Guanyu Zhou, quarto, seguito da Robert Shwartzman e Giuliano Alesi. In zona punti anche Luca Ghiotto e Felipe Drugovich, rispettivamente in settima ed ottava piazza. A chiudere la top ten Nikita Mazepin, davanti al vicecampione Ilott. Il russo, nonostante lo 0 di oggi, ha mantenuto il quinto posto nella classifica piloti, che gli permette di ottenere la Superlicenza per gareggiare in F1 l’anno prossimo con il team Haas.



Con quest’ultima corsa si conclude la stagione FIA F2 2020, con Mick Schumacher che si presenterà nel migliore nei modi in F1 a partire dalla prossima stagione. Per Abu Dhabi invece confermato in Haas Pietro Fittipaldi.

CLASSIFICA PILOTI FIA F2 2020

CLASSIFICA TEAM FIA F2 2020

Carlo Luciani