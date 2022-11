Continuano le novità nel mercato piloti di Formula 2. Prema ha infatti annunciato il ritorno tra le proprie fila di Frederik Vesti, il quale farà parte della squadra veneta nella serie cadetta dopo l’esperienza quest’anno con Art GP. Il danese affiancherà Oliver Bearman, appena promosso dalla Formula 3.

IL RITORNO DI VESTI

Per Frederik Vesti non sarà la prima esperienza in Prema. Il pilota danese, classe 2002, aveva già vestito di rosso tra il 2019 e il 2020, annate in cui aveva dapprima vinto il campionato di Formula Regional Europea, e poi chiuso al quarto posto con tre vittorie in Formula 3 l’anno seguente. Il 20enne di Langeland quest’anno si è ben comportato nella sua stagione d’esordio in Formula 2, seppur tra qualche alto e basso: con la Art GP ha chiuso infatti al nono posto, ottenendo una vittoria nella Sprint Race di Baku e altri quattro podi, finendo quarto tra i rookie.

Il danese avrà l’occasione di debuttare in Prema già nei test post stagionali, che si terranno questa settimana sul circuito di Yas Marina.

Al fianco di Bearman

Vesti affiancherà Oliver Bearman, già campione 2021 della F4 italiana e di quella tedesca, nonché terzo in F3 nel 2022. Mentre Vesti fa parte dell’Academy Mercedes, l’inglese proviene invece dal vivaio Ferrari: uno schema che Prema sembra voler applicare a tutte le categorie, visto che in F3 ci saranno Dino Beganovic (Ferrari) e Paul Aron (Mercedes), mentre in Formula Regional al fianco di Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) dovrebbe esserci Rafael Camara (Ferrari).

Le parole del team

“Siamo molto contenti di dare il bentornato a Frederik – ha detto il patron del team Renè Rosin – è un pilota molto veloce e un gran lavoratore, come già abbiamo potuto apprezzare nel 2019 e nel 2020. Ovviamente non vediamo l’ora di unire le forze per vedere cosa saremo in grado di fare la prossima stagione. Con le sue abilità, e con l’esperienza che ha maturato, ci aspettiamo che sia un contendente al titolo, e vogliamo supportarlo nel migliore dei modi”.

“Sapere di unirmi a Prema per la stagione 2023 della F2 è una grande notizia per me – ha aggiunto Vesti – conosco il team sin dal 2019, quando abbiamo vinto la Formula Regional insieme. Prema è un posto fantastico, e credo anche il miglior team con cui puntare al titolo nel 2023. Ho grandi ambizioni, e credo che questo sia il team che possa realizzarle. Non c’è dubbio che la prossima stagione sarà molto combattuta, ma farò di tutto per essere costante per tutto l’anno”.

Alfredo Cirelli