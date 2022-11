Dopo un’ottima stagione da rookie in FIA F3, per Ollie Bearman arriva il salto di categoria. È ufficiale, infatti, il suo approdo in FIA F2 nel 2023 con il team Prema Racing, sostituendo Dennis Hauger, già annunciato in MP Motorsport.

Esordio in FIA F2 per Bearman

Il pilota britannico, reduce da un 2021 estremamente positivo in cui ha vinto la F4 Italiana e Tedesca, ha ottenuto in FIA F3 una vittoria e otto podi nel 2022, chiudendo al terzo posto e fornendo alla squadra un contributo fondamentale per la conquista del Campionato a squadre.

Il passaggio di categoria non sarà facile poiché l’innalzamento del livello è notevole, ma Bearman ha il potenziale per fare un anno da debuttante di successo. Su questo confida il team principal René Rosin, il quale ha dichiarato: “Siamo rimasti stupiti dalla rapidità e dal successo con cui Ollie è passato dalla F4 alla F3. È un pilota di grande talento e anche se muoverà i primi passi nel Campionato FIA F2, siamo certi che migliorerà gara dopo gara con il supporto del nostro team e della Ferrari Driver Academy“.

Supporto che sente lo stesso giovane, il quale avrà solo 17 anni al momento del via della stagione. L’inglese dichiara: “Sono davvero entusiasta di continuare un altro anno con la famiglia PREMA, questa volta in F2. Sono molto soddisfatto di come è andata la mia prima stagione in F3. È stata una bella introduzione e ho sentito che la squadra mi ha supportato molto bene durante l’anno. Continuerò a lavorare duramente durante l’inverno con la Ferrari Driver Academy, per essere pienamente preparato per il 2023“.

Sarà una sfida difficile, ma al team Prema va dato il merito di saper riconoscere i talenti, oltre che a realizzare pacchetti vincenti. Per questo, Bearman potrebbe essere per loro un’occasione di riscatto, visto il 2022 non all’altezza delle aspettative.

Dennis Hauger e la seconda occasione in MP Motorsport

L’annuncio del pilota della Ferrari Driver Academy arriva in seguito al cambio di team da parte di Dennis Hauger. Il norvegese, infatti, dopo una prima stagione in categoria con diverse difficoltà, approderà nel team del campione Felipe Drugovich: MP Motorsport.

Arrivato in FIA F2 con grandi aspettative dopo aver vinto la FIA F3 nel 2021, la sua stagione da rookie è stata in realtà un susseguirsi di alti e bassi. Diversi incidenti gli hanno impedito di lottare per le prime posizioni, ma Hauger ha comunque conquistato due vittorie, colte nella gara sprint di Monaco e nella feature race di Baku. Ora undicesimo, intende concludere in bellezza nel finale di stagione ad Abu Dhabi, con l’obiettivo di entrare nella top ten della classifica finale.

Dennis Hauger 🤝 MP Motorsport Dennis joins our team for the 2023 FIA Formula 2 championship and will jump in our car for the Abu Dhabi post-season tests. @Formula2 pic.twitter.com/AMOR2FDMmB — MP Motorsport (@OfficialMPteam) November 4, 2022

La stagione di FIA F2 sta per giungere al termine, ma Dennis Hauger e MP Motorsport guardano già al futuro. L’intenzione del team, che riconosce il talento e il calibro del norvegese, è quella di aiutarlo ad acclimatarsi rapidamente con la squadra. Per questo motivo il pilota dell’academy Red Bull scenderà in pista tutti i giorni nel test post-stagionale sul circuito di Yas Marina.

Dichiarazioni

Hauger si augura sia il preludio di una stagione di successo. “Sono davvero entusiasta di unirmi a MP Motorsport per un altro assalto al Campionato FIA F2“, ha dichiarato il pilota. “MP è stata la rivelazione di questa stagione, producendo costantemente una grande macchina per ogni round della stagione. Non vedo l’ora di lavorare con la squadra a partire dal test di Abu Dhabi, e spero sia l’inizio di una stagione 2023 di grande successo“.

Il team è dello stesso avviso. A dichiararlo è Sander Dorsman, team principal: “Siamo assolutamente lieti che un pilota del calibro di Dennis faccia parte del nostro programma di FIA F2 nel 2023. Con le conoscenze e l’esperienza che ha acquisito nella sua stagione da rookie in F2, sono sicuro che riuscirà a conquistare ottimi risultati come quelli che ha prodotto a Monaco e Baku quest’anno“.

Anna Botton