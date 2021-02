Dopo l’addio a FDA, Gianluca Petecof rivela i propri piani per il 2021: sarà il nuovo alfiere di Campos Racing in FIA F2. Un notevole balzo di categoria per il brasiliano: dopo il successo 2020 in F. Regional, accede direttamente nella serie cadetta, saltando la F3.

Il pilota sudamercano, che ha colto il successo nell’europeo di F. Regional (grazie a cinque pole position, quattro vittorie e 14 podi), sarà al volante dell’auto preparata dalla squadra spagnola già nei primi test pre-stagionali a marzo in Bahrain. Condividerà il box con lo svizzero Ralph Boschung.

Petecof cominciò a correre con le ruote scoperte nel 2018, dividendosi fra F4 Italia e la serie tedesca, nelle quali conquistò sette podi ed una vittoria. Ripetè l’esperienza anche l’anno successivo, cogliendo il titolo nella categoria tricolore (grazie a quattro vittorie ed otto podi) e terminando quinto nel campionato tedesco.

Petecof, in merito all’ingresso in FIA F2, ha dichiarato: “E’ un onore sapere che uno degli ultimi desideri di Adrian sia stato quello di avere me a bordo di una vettura del team Campos e ciò mi ha motivato più di prima. Campos Racing ha una cultura vincente e dare opportunità uniche ai giovani piloti è nel suo DNA. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare con loro e riconfermarci ancora una volta.”

Giulia Scalerandi

