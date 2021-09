Dopo un lungo stop torna la Formula 2 da Monza con Oscar Piastri che ha la meglio e conquista la pole position. 4 punti e nuovo allungo su Guanyu Zhou per il pilota Prema che si ripete dopo la partenza al palo ottenuta nell’ultima gara in Inghilterra. Il cinese scatterà terzo e domani cercherà di ottimizzare il vantaggio frutto dell’inversione di griglia nella prima gara sprint.

Piastri – Zhou, si accende il duello dopo la qualifica di Monza

La Formula 2 riparte da dove si era conclusa. E’ ancora lotta serrata tra Piastri e Zhou, con Daruvala che funge in quest’occasione da terzo incomodo ottenendo la prima fila per gara-3, grazie al secondo tempo strappato in qualifica. Si conferma al vertice della categoria Liam Lawson, a portare la sua MP Motorsport in seconda fila dopo il quarto tempo odierno.

Ottengono la terza fila UNI-Virtuosi di Felipe Drugovich e Campos Racing grazie a Ralph Boschung, in top tre fino a una manciata di minuti dalla chiusura del turno. Ormai non è più una novità, ma i ragazzi della Formula 2 si confermano velocissimi, con i primi dieci racchiusi in soli cinque decimi di secondo.

Decimo posto per David Beckmann, piazzamento che gli garantisce la partenza al palo per gara-1. Il pilota britannico trova subito il giusto feeling con il team Campos, scuderia che lo ha accolto in questa tappa dopo l’addio dato a Charouz. A condividere la prima fila ci sarà Juri Vips, nono oggi. Scorrendo la classifica troviamo due protagonisti di questa stagione in settima e ottava posizione: Theo Pourchaire è settimo davanti a Dan Ticktum, piccola delusione della sessione dopo la miglior prestazione segnata in mattinata.

Grosse delusioni derivano invece dalla Prema di Robert Shwartzman, solo dodicesimo e dalla ART Grand Prix di Christian Lundgaard, addirittura diciannovesimo. Meno difficoltà per un rookie assoluto come Enzo Fittipaldi, capace di classificarsi tredicesimo. Alessio Deledda, unico italiano in pista, ha chiuso ultimo, ma dando qualche segnale di miglioramento rispetto ai weekend passati. Si torna in pista domattina, ore 8:50, per l’inizio di gara-1.

Grid position: 1

Poles in a row: 2

Points awarded: 4@OscarPiastri is on a roll 👏#ItalianGP 🇮🇹 #F2 pic.twitter.com/dWOZgHvzSt — Formula 2 (@Formula2) September 10, 2021



Samuele Fassino