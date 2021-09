Sarà David Beckmann il sostituto di Matteo Nannini nel team Campos in questo weekend di gare, quando la Formula 2 tornerà in pista, a Monza, a fianco della F1. Proprio il giovane talento tedesco, che aveva dato forfait qualche settimana fa divorziando di fatto con il team Trident, ha l’opportunità di tornare ancora in pista, questa volta con la scuderia spagnola.

Il rookie, già andato a podio quest’anno in F2 (con un terzo posto in gara-1 al Sakhir, un secondo in gara-2 a Baku e ben 25 punti totalizzati), proprio con il suo precedente team, farà coppia con lo svizzero Ralph Boschung rappresentando così i colori della squadra dello scomparso Adrian Campos.

Sarà quindi il terzo pilota nell’arco di questo 2021 a scendere in pista a bordo della vettura #20 del team iberico, succedendo a Gianluca Petecof e a Matteo Nannini, appunto. Attualmente la squadra spagnola è settima in classifica con 36 punti.

LE PAROLE DI BECKMANN

Sono davvero felice di unirmi al team al team Campos e continuare il mio cammino in F2 a Monza – ha dichiarato il tedesco – Il team è forte, ha molta esperienza ed ha una lunga tradizione nel lavorare con piloti talentuosi e di successo.

Saremo contenti di trasformare questa prima chance in una partnership a lungo termine e apprendendo tutto il possibile uno step alla volta. Voglio dimostrare la mia velocità a Monza e prendere buoni punti.

LE PAROLE DEL DIRETTORE SPORTIVO

Monza è uno dei più veloci e iconici circuiti del calendario e ci aspettiamo di essere competitivi in tutto il weekend, in modo da accumulare più punti possibili. Naturalmente vorrei estendere il mio benvenuto a David Beckmann – ha detto Adrian Campos-Suner Torres.

Farà squadra con Ralph e sarà fantastico avere un pilota di talento come lui con noi. Abbiamo una straordinaria line-up con due giovani dal futuro luminoso. Ci piacerebbe averlo anche dopo Monza, stiamo lavorando per fare il possibile.

Giulia Scalerandi